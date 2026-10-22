Senin Arkadaş Grubundaki Görevin Ne?

Sen grubun organizatörüsün. Herkes “Ne zaman buluşuyoruz?” diye sana soruyor, mekanı sen buluyor, saati sen ayarlıyorsun. Bazen “Niye her şeyi ben yapıyorum?” desen de sonunda yine kontrolü eline alıyorsun. Sen olmayınca da plan yapılıyor ama gerçekleşmesi biraz şüpheli. 😄 Ayrıca işler karıştığında ilk dönüp bakılan kişi de yine sen oluyorsun.