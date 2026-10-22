Senin Arkadaş Grubundaki Görevin Ne?
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Her arkadaş grubunda mutlaka bir organizatör, bir dert ortağı, bir de ortalığı karıştırmadan duramayan biri vardır. Peki sen hangi roldesin? 😄 Testi çöz, bakalım sonuç ne çıkacak!
1. Bir plan yapılacak, sen ne yaparsın?
2. Arkadaşın “Acil konuşmamız lazım!” dedi. Ne yaparsın?
3. Arkadaşlarla tatil planını nasıl yaparsın?
4. Arkadaşın sevgilisinden ayrıldı. İlk işin ne olur?
5. Grup sohbetlerinde en çok hangisini yazarsın?
6. Arkadaşın eski sevgilisine yazacak. Ne yaparsın?
7. Arkadaşlarlayken birden ortam gerilirse nasıl davranırsın?
8. Arkadaşların seni en çok ne için arar?
Her şeyi organize eden kişisin!
Herkes sana içini döküyor!
Grubun eğlence adresisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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