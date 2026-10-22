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Senin Arkadaş Grubundaki Görevin Ne?

etiket Senin Arkadaş Grubundaki Görevin Ne?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
22.10.2026 - 14:01
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Her arkadaş grubunda mutlaka bir organizatör, bir dert ortağı, bir de ortalığı karıştırmadan duramayan biri vardır. Peki sen hangi roldesin? 😄 Testi çöz, bakalım sonuç ne çıkacak!

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1. Bir plan yapılacak, sen ne yaparsın?

2. Arkadaşın “Acil konuşmamız lazım!” dedi. Ne yaparsın?

3. Arkadaşlarla tatil planını nasıl yaparsın?

4. Arkadaşın sevgilisinden ayrıldı. İlk işin ne olur?

5. Grup sohbetlerinde en çok hangisini yazarsın?

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6. Arkadaşın eski sevgilisine yazacak. Ne yaparsın?

7. Arkadaşlarlayken birden ortam gerilirse nasıl davranırsın?

8. Arkadaşların seni en çok ne için arar?

Her şeyi organize eden kişisin!

Sen grubun organizatörüsün. Herkes “Ne zaman buluşuyoruz?” diye sana soruyor, mekanı sen buluyor, saati sen ayarlıyorsun. Bazen “Niye her şeyi ben yapıyorum?” desen de sonunda yine kontrolü eline alıyorsun. Sen olmayınca da plan yapılıyor ama gerçekleşmesi biraz şüpheli. 😄 Ayrıca işler karıştığında ilk dönüp bakılan kişi de yine sen oluyorsun.

Herkes sana içini döküyor!

Sen arkadaş grubunun dert ortağısın. Birinin ilişkisi mi karıştı, işi mi kötü gidiyor, gece eski sevgilisine mesaj mı atacak? İlk aranan kişi sen oluyorsun. İyi dinliyor, hemen yargılamıyor ve gerektiğinde gerçekleri de çat diye söylüyorsun. Kısacası grubun psikoloğusun desek yalan olmaz! İnsanlar senin yanında rahat hissediyor çünkü hem dinliyorsun hem de gerektiğinde “Kendine gel artık!” diyebiliyorsun. Yalnız herkesin derdini dinlerken kendi dertlerini de unutma!

Grubun eğlence adresisin!

Senin olduğun grupta sıkılmak pek mümkün değil. Spontane planlar genelde senden çıkıyor. Herkesin modu düştüğünde ortamı hareketlendirmeyi de iyi biliyorsun. “Hafta sonuna süper bir plan yaptım!” 'Haftaya şu konsere gidelim mi?' gibi cümleler genelde senden çıkıyor. Arkadaş grubu olarak en eğlenceli anlarınızda senin imzan var diyebiliriz!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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