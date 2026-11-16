Hayatın Bir Şarkı Olsaydı Ne Olurdu?

Sen hayatın güzelliklerini görmeyi bilen, duygularını saklamaktan pek hoşlanmayan birisin. Bir şeyi seviyorsan bunu belli ediyor, mutluysan mutluluğunu sonuna kadar yaşıyorsun. Bazen fazla heyecanlanıyor, bazen de kalbinin sesini dinleyerek hiç düşünmeden harekete geçiyorsun. Senin hayatın biraz tutku, biraz heyecan ve bolca güzel anıdan oluşuyor. Ebru Gündeş'in Âşık şarkısı da tam senin enerjini yansıtıyor!

Bu enerjiyi bir de canlı dinlemek istersen güzel bir haberimiz var! Ebru Gündeş, 20-21 Kasım tarihlerinde Volkswagen Arena'da sevenleriyle buluşuyor. Güçlü sesiyle unutulmaz şarkılarını seslendireceği konserlerin biletlerini Passo üzerinden alabilirsin.