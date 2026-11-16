Hayatın Bir Şarkı Olsaydı Ne Olurdu?
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Herkesin hayatında kendine ait bir fon müziği olsa fena mı olurdu? Bazen neşeli bir pop şarkısı, bazen son ses açıp eşlik edeceğin bir parça, bazen de yalnızca senin anlayabileceğin birkaç şarkı... Peki, senin hayatını anlatan şarkı hangisi olurdu?
1. Sabah uyandığında günün nasıl geçeceğini düşünüyorsun?
2. Kendini en çok hangi ortamda bulmaktan hoşlanırsın?
3. Hayatımda ne yaşarsam yaşayayım yeniden başlamanın bir yolunu bulurum.
4. Hayatında şu sıralar en çok neyin eksikliğini hissediyorsun?
5. İnsanların ne düşündüğünden çok kendi istediğim hayatı yaşamaya önem veririm.
6. Kendini dört mevsimden hangisine daha yakın hissediyorsun?
7. Hayatında bir dönemi yeniden yaşayabilseydin hangisini seçerdin?
8. Hayatındaki değişikliklere ne kadar açıksın?
Ebru Gündeş – Âşık
Ebru Gündeş – Fırtınalar
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Ebru Gündeş – Sen Allah'ın Bir Lütfusun
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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