article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayatın Bir Şarkı Olsaydı Ne Olurdu?

etiket Hayatın Bir Şarkı Olsaydı Ne Olurdu?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
16.11.2026 - 14:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Herkesin hayatında kendine ait bir fon müziği olsa fena mı olurdu? Bazen neşeli bir pop şarkısı, bazen son ses açıp eşlik edeceğin bir parça, bazen de yalnızca senin anlayabileceğin birkaç şarkı... Peki, senin hayatını anlatan şarkı hangisi olurdu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sabah uyandığında günün nasıl geçeceğini düşünüyorsun?

2. Kendini en çok hangi ortamda bulmaktan hoşlanırsın?

3. Hayatımda ne yaşarsam yaşayayım yeniden başlamanın bir yolunu bulurum.

4. Hayatında şu sıralar en çok neyin eksikliğini hissediyorsun?

5. İnsanların ne düşündüğünden çok kendi istediğim hayatı yaşamaya önem veririm.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kendini dört mevsimden hangisine daha yakın hissediyorsun?

7. Hayatında bir dönemi yeniden yaşayabilseydin hangisini seçerdin?

8. Hayatındaki değişikliklere ne kadar açıksın?

Ebru Gündeş – Âşık

Sen hayatın güzelliklerini görmeyi bilen, duygularını saklamaktan pek hoşlanmayan birisin. Bir şeyi seviyorsan bunu belli ediyor, mutluysan mutluluğunu sonuna kadar yaşıyorsun. Bazen fazla heyecanlanıyor, bazen de kalbinin sesini dinleyerek hiç düşünmeden harekete geçiyorsun. Senin hayatın biraz tutku, biraz heyecan ve bolca güzel anıdan oluşuyor. Ebru Gündeş'in Âşık şarkısı da tam senin enerjini yansıtıyor!

Bu enerjiyi bir de canlı dinlemek istersen güzel bir haberimiz var! Ebru Gündeş, 20-21 Kasım tarihlerinde Volkswagen Arena'da sevenleriyle buluşuyor. Güçlü sesiyle unutulmaz şarkılarını seslendireceği konserlerin biletlerini Passo üzerinden alabilirsin.

Ebru Gündeş – Fırtınalar

Senin hayatın dışarıdan göründüğünden biraz daha hareketli olabilir. Çok şey düşünüyor, bazen küçücük bir olayı bile günlerce aklından çıkaramıyorsun. Ama ne yaşarsan yaşa bir şekilde toparlanmayı ve yoluna devam etmeyi başarıyorsun. Duyguların yoğun, hayallerin büyük ve içinde her zaman anlatacak bir hikâye var. Ebru Gündeş'in Fırtınalar şarkısı tam da bu inişli çıkışlı ruh haline eşlik ediyor!

Ebru Gündeş'in unutulmaz şarkılarını bu kez canlı dinlemek istersen 20-21 Kasım tarihlerinde Volkswagen Arena'da gerçekleşecek konserlerine göz atabilirsin. Konser biletlerini Passo üzerinden alabilirsin.

Ebru Gündeş – Çingenem

Sen kalıplara sığmayı pek sevmiyorsun! İçinden geldiği gibi yaşamayı, yeni şeyler denemeyi ve hayatın sürprizlerine açık olmayı tercih ediyorsun. Bazen bir anda karar değiştiriyor, bazen de kimsenin beklemediği bir yola giriyorsun. Senin için hayatın en güzel tarafı, her günün birbirinden farklı olabilmesi. Ebru Gündeş'in Çingenem şarkısı da senin bu özgür ve hareketli ruhuna çok yakışıyor!

Senin gibi enerjisi yüksek olanların kaçırmak istemeyeceği bir konser de yaklaşıyor. Ebru Gündeş, 20-21 Kasım tarihlerinde Volkswagen Arena sahnesinde olacak. Sevilen şarkılarına eşlik etmek istersen konser biletlerini Passo üzerinden alabilirsin.

Ebru Gündeş – Sen Allah'ın Bir Lütfusun

Senin için hayatın güzelliği büyük olaylarda değil, bazen en küçük ayrıntılarda saklı. Sevdiklerinle geçirdiğin zamanın, huzurlu bir günün ve içten bir sohbetin kıymetini biliyorsun. Herkesin peşinden koştuğu şeyler yerine seni gerçekten mutlu eden şeylere yöneliyorsun. Biraz romantik, biraz hayalperest ve oldukça duygusal bir tarafın var. Ebru Gündeş'in Sen Allah'ın Bir Lütfusun şarkısı senin hayatının fon müziği olmaya aday!

Bu güzel şarkıyı canlı dinlemek için de bir fırsat var. Ebru Gündeş, 20-21 Kasım tarihlerinde BKM organizasyonuyla Volkswagen Arena'da sahne alacak. Güçlü sesi ve sevilen şarkılarıyla müzikseverlerle buluşacağı konserlerin biletlerini Passo üzerinden alabilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın