Aşık Olunca Nasıl Birine Dönüşüyorsun?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Üzerine sayısız şarkının söylendiği, şiirlerin, kitapların ve destanların yazıldığı, uğruna her şeyi göze alabildiğin bir histen bahsediyoruz...
Aşk!
Sen aşık olunca nasıl birine dönüşüyorsun?
1. Söyle bakalım, aşk sence bu duygulardan/kelimelerden hangisine yakın?
2. Daha önce hiç aşık oldun mu?
3. Aşık olduğun kişi için en fazla ne yapabilirsin? Tek bir şık seç!
4. "Sevdiğim insanla burada ne güzel yürürdük!" dedirten bir görsel seç!
5. Aşık olduğun kişi sana hiç beklemediğin bir anda mesaj attı diyelim. Tam olarak ne hissederdin?
6. En ama en yakın arkadaşınla buluşacaksınız diyelim. Aşık olduğun kişi de aynı gün ve saate buluşma teklif etti. Arkadaşını eker miydin?
7. Aşık olduğun kişiyle buluştunuz diyelim ve masada elini tutmak istedi. Ne hissederdin?
8. Son sorudayız! Sevmediğin bir yemeği "Ben çok seviyorum" diye önüne koysa yer misin?
Sen aşkı en yüksek perdeden ve coşkusuyla yaşayan birine dönüşüyorsun!
Sen duygularını derinlerde yaşayan ve sağlam adımlar atan birine dönüşüyorsun!
Aşkta huzuru ve kendi dengesini bulan birine dönüşüyorsun!
Aşık olduğunda sevdiği insanı el üstünde tutan ve romantizmi sonuna kadar yaşatan birine dönüşüyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın