Kalbin hızlansa da ne kendi alanından ödün veriyorsun ne de karşı tarafı bunaltan birine evriliyorsun. Aşk senin elinde hayatı zorlaştıran bir karmaşaya değil, günü güzelleştiren keyifli bir ortaklığa dönüşüyor. Dinginliğin ve net duruşun sayesinde yanındaki insana da büyük bir rahatlık veriyorsun. Bu sakin ve kaliteli enerjini taçlandıracak en güzel planın bir Gökhan Tepe konseri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz! Güzel müziğin ve o harika ortamın tadını doyasıya çıkarmak için biletini Passo üzerinden hemen buraya tıklayarak alabilirsin!