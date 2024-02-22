Seni İyi Hissettirecek Dans Hangisi?
Seni İyi Hissettirecek Dans Hangisi?
Dans enerji verir ve hayatı canlandırır. Tam da bu sebepten testin sonunda, sana kendini iyi hissettirecek dans türünü bulacaksın. Haydi, dans etmeye başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. İlk sorumuzla başlayalım! Daha önce hiç dans dersi aldın mı?
2. Sence dans konusunda ne kadar yeteneklisin? Puanlar mısın?
3. Peki, hızlı tempolu bir müzikle hareket etmek mi, yoksa daha yavaş ve romantik bir ritimde dans etmek mi hoşuna gider?
4. Zor zamanlardan geçiyorsun diyelim. Sorunlarını kiminle paylaşırsın?
5. Hangi renk sana dans enerjisi verir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Dans ederken hangi duyguyu daha çok hissetmek istersin?
7. Ne kadar esneksin?
8. Son olarak bir gif seç!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın