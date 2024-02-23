Seni En Çok Yoran Şey Ne?
Seni En Çok Yoran Şey Ne?
Herkesi yoran şeyler birbirinden farklıdır; kimini hayat yorar, kimini iş, kimini aşk...
Peki ya seni en çok yoran şey ne?
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1. Genellikle haftada kaç saat çalışıyorsun?
2. İş yoğunluğunun genel hayatını nasıl etkilediğini düşünüyorsun?
3. İş dışında herhangi bir hobin var mı?
4. Peki ya bir ilişkin var mı?
5. Eğer ilişkin varsa ne sıklıkla romantik aktiviteler yapıyorsunuz?
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6. Arkadaşların ya da ailenle ne sıklıkla vakit geçiriyorsun?
7. Genel olarak hayata nasıl bakıyorsun?
8. Son olarak, kendini tek bir kelimeyle tanımlayacak olsaydın bu kelime ne olurdu?
Aşk!
İş!
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Hayat!
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