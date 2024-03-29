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Seni Çok Mutlu Edecek Hafta Sonu Aktivitesi Hangisi?

etiket Seni Çok Mutlu Edecek Hafta Sonu Aktivitesi Hangisi?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 15:01

Bize biraz kendinden bahset, hafta sonu yapacağın hangi aktivite seni çok mutlu edecek söyleyelim!

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Senin hafta sonun hangi gün başlar?

2. Bunu sormadan olmaz. Günde kaç saat uyuyorsun?

3. Hafta sonu kahvaltıların bunlardan hangisi gibi?

4. Kendine zaman ayırmak istediğinde hangi aktiviteyi seçersin?

5. Bu komedi dizilerinden hangisi tam senlik?

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6. Fırsatın olsa yaz tatilini nerede geçirmek istersin?

7. Peki genel olarak sen gece mi yoksa gündüz insanı mısın?

8. Son olarak hangisiyle vakit geçirmek daha rahatlatıcı?

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Seni mutlu edecek hafta sonu aktivitesi arkadaşlarınla konsere gitmek!

Gezmek, eğlenmek, hayatın doyasıya tadını çıkartmak tam da sana göre. Arkadaşlarınla eğlenmeye de bayılan birisin ayrıca. Bu yüzden seni mutlu edecek hafta sonu aktivitesi arkadaşlarınla sevdiğiniz müzisyenin konserine gitmek. Giyin, süslen ve dışarı çık! Zaman su gibi akıp gidecek...

Seni mutlu edecek hafta sonu aktivitesi doğa yürüyüşü yapmak!

Açık hava dediğinde senin için dünya duruyor. Tam bir doğa aşığısın. Bu yüzden seni mutlu edecek hafta sonu aktivitesi doğa yürüyüşü yapmak! Doğa ile iç içe geçeceğin, tüm sıkıntılarından arınacağın muhteşem bir hafta sonu seni bekliyor...

Seni mutlu edecek hafta sonu aktivitesi evinde kahve eşliğinde kitap okumak!

Evinde vakit geçirmek seni çok mutlu ediyor. Tam anlamıyla bir ev kuşu olduğunu söyleyebiliriz! Bu yüzden de sevdiğin bir kitabı, taze ve kokulu bir kahve eşliğinde okumak seni çok ama çok mutlu edecek. Sessiz ve huzur dolu bir hafta sonu seni bekliyor...

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