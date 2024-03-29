Seni Çok Mutlu Edecek Hafta Sonu Aktivitesi Hangisi?
Seni Çok Mutlu Edecek Hafta Sonu Aktivitesi Hangisi?
Bize biraz kendinden bahset, hafta sonu yapacağın hangi aktivite seni çok mutlu edecek söyleyelim!
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Senin hafta sonun hangi gün başlar?
2. Bunu sormadan olmaz. Günde kaç saat uyuyorsun?
3. Hafta sonu kahvaltıların bunlardan hangisi gibi?
4. Kendine zaman ayırmak istediğinde hangi aktiviteyi seçersin?
5. Bu komedi dizilerinden hangisi tam senlik?
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6. Fırsatın olsa yaz tatilini nerede geçirmek istersin?
7. Peki genel olarak sen gece mi yoksa gündüz insanı mısın?
8. Son olarak hangisiyle vakit geçirmek daha rahatlatıcı?
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