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Sen Yüzde Kaç Eğlence İnsanısın?

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İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
26.10.2026 - 13:01
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Bazıları için eğlence, her fırsatta dışarı çıkmak, bazıları içinse sevdiği insanlarla güzel bir akşam geçirmek demektir. Peki sen ne kadar eğlencelisin? 😏 Soruları cevapla, bakalım sonuç ne çıkacak! 👇

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1. Cuma akşamı için nasıl bir plan yaparsın?

2. Hangi hafta sonu planı tam senlik?

3. Bir arkadaşın “Hadi bir şeyler yapalım.” dedi. Hangisini istersin?

4. Seni tanıyanlar ilk olarak hangisini söyler?

5. Bir anda boş bir günün çıktı. Hangisi daha cazip?

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6. Mizah anlayışın hangisine daha yakın?

7. Herkesin dans ettiği bir ortamdasın, ne yaparsın?

8. Arkadaşlarınla plan yapma işi sana kaldı, hangisini seçersin?

%90 eğlence insanısın!

Senin eğlence anlayışın sadece dışarı çıkıp bir şeyler yapmakla sınırlı değil. Spontane fikirlere açıksın, yeni şeyler denemekten çekinmiyorsun ve ortamın enerjisi düştüğünde onu yeniden yükseltebiliyorsun. Bazen hiçbir planın yokken bile günün sonunda güzel bir hikayeyle eve dönmeyi biliyorsun. Kısacası sen kolay kolay sıkılabilen biri değilsin. Bu enerjiyi müzikle birleştirmek istersen 6 Kasım'da Zorlu PSM'de gerçekleşecek MIX Festival'in 10. yıl kutlaması tam senlik! 

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

%60 eğlence insanısın!

Sen eğlenmeyi biliyorsun ama sürekli hareket halinde olma ihtiyacın da yok. Doğru insanlar, doğru ortam varsa ve biraz da modun yerindeyse bir anda gecenin en eğlenceli insanına dönüşebiliyorsun. Yeni şeylere açıksın ama her çılgın fikre de atlamıyorsun. Yani sen eğlenmeyi biliyorsun ama yerine göre! Arada biraz daha spontane davranıp sınırlarını zorlamak da sana iyi gelebilir, mesela 6 Kasım'daki MIX Festival bunun için güzel bir fırsat! 

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

%30 eğlence insanısın!

Senin eğlence anlayışın biraz daha sakin ama bu kesinlikle sıkıcı olduğun anlamına gelmiyor. Gerçekten keyif aldığın şeyleri seçiyorsun. Kendi başına da eğlenebiliyor, doğru insanlarla bir araya geldiğinde ise beklenmedik şekilde coşabiliyorsun. Yani içinde bir eğlence insanı var, sadece onu ortaya çıkarmak için doğru ortamı bekliyorsun. Belki de arada rutini bozup kendini müziğin akışına bırakmanın zamanı gelmiştir! MIX Festival 6 Kasım'da Zorlu PSM'de 10. yılını kutluyor. Bu fırsatı kaçırma! 

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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