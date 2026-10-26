Sen Yüzde Kaç Eğlence İnsanısın?

Sen eğlenmeyi biliyorsun ama sürekli hareket halinde olma ihtiyacın da yok. Doğru insanlar, doğru ortam varsa ve biraz da modun yerindeyse bir anda gecenin en eğlenceli insanına dönüşebiliyorsun. Yeni şeylere açıksın ama her çılgın fikre de atlamıyorsun. Yani sen eğlenmeyi biliyorsun ama yerine göre! Arada biraz daha spontane davranıp sınırlarını zorlamak da sana iyi gelebilir, mesela 6 Kasım'daki MIX Festival bunun için güzel bir fırsat!

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