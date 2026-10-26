Sen Yüzde Kaç Eğlence İnsanısın?
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Bazıları için eğlence, her fırsatta dışarı çıkmak, bazıları içinse sevdiği insanlarla güzel bir akşam geçirmek demektir. Peki sen ne kadar eğlencelisin? 😏 Soruları cevapla, bakalım sonuç ne çıkacak! 👇
1. Cuma akşamı için nasıl bir plan yaparsın?
2. Hangi hafta sonu planı tam senlik?
3. Bir arkadaşın “Hadi bir şeyler yapalım.” dedi. Hangisini istersin?
4. Seni tanıyanlar ilk olarak hangisini söyler?
5. Bir anda boş bir günün çıktı. Hangisi daha cazip?
6. Mizah anlayışın hangisine daha yakın?
7. Herkesin dans ettiği bir ortamdasın, ne yaparsın?
8. Arkadaşlarınla plan yapma işi sana kaldı, hangisini seçersin?
%90 eğlence insanısın!
%60 eğlence insanısın!
%30 eğlence insanısın!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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