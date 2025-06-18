Sen ve Köpeğin Nasıl Bir İkilisiniz?
Köpeğin senin yoldaşın, sırdaşın, bazen dert ortağın… Ama siz aslında nasıl bir ikilisiniz? Merak ediyorsan seni testimize alalım! Sizin dostluğunuza biraz da yakından bakalım!
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1. Köpeğin en çok ne yaparken mutlu oluyor?
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2. Peki senin tatil planı yaparken ilk düşündüğün şey ne oluyor?
3. Birlikte en çok yaptığınız şey bunlardan hangisi?
4. Köpeğin seni nasıl teselli ediyor?
5. Önemli bir noktaya parmak basalım! Köpeğin senin karakterini yansıtsa nasıl olurdu?
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6. Sence köpeğinle konuşabilseydin sana ne derdi?
7. Evdeki haliniz genelde nasıl?
8. Son olarak, sosyal medyada köpeğinin hesabı var mı?
Siz tam bir miskin ikilisiniz!
Siz tam anlamıyla hayattan keyif alan bir ikilisiniz!
Siz tam bir sosyal medya ikilisisiniz!
Siz tam anlamıyla bir macera ikilisisiniz!
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