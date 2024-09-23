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Sen Tatilde Huzur mu, Eğlence İnsanı mısın?

etiket Sen Tatilde Huzur mu, Eğlence İnsanı mısın?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 19:31

Sonbahara adım atmış olsak da tatil modundan çıkamadık! Peki, sen tatilde nasıl birisin? Sakinliğin tadını çıkaranlardan mı, yoksa eğlencenin peşini bırakmayanlardan mı? Hazırsan başlayalım!

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1. Tatil için en ideal destinasyon sence hangisi?

2. Tatilde sabah uyandığında ilk ne yaparsın?

3. Hangi tatil aktivitesi sana daha çok hitap eder?

4. Tatil fotoğraflarında seni nasıl görürüz?

5. Peki, tatilde konaklamayı nerede tercih edersin?

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6. Tatilde hava bozdu, ne yaparsın?

7. Tatil valizine en önce neyi koyarsın?

8. Tatilde tanıştığın biri seni bir cümleyle tanımlasa ne der?

9. Tatilden döndün, aklında en çok ne kaldı?

Sen tatilde huzur insanısın!

Tatiller senin için yenilenme ve kendine dönme zamanı. Şehir gürültüsünden uzakta, kitap okuyup gün batımını izlemekten daha güzel ne olabilir ki? Tatil motton adeta “huzur, keyif ve dinginlik” diye bağırıyor. Sakin sabahlara uyanıp ve gününü kalabalıktan uzaklarda bitiriyorsun.

Sen tatilde eğlence insanısın!

Sen tatilde hız kesmeyenlerdensin! Tatilde yerinde durmayan ve her anı dolu dolu yaşayan birisin. Senin için tatil eğlenceyi dibine kadar yaşamak demek. Çılgın aktiviteler denemeye bayılıyor her zaman sahnenin tozunu attırıyorsun. Durmak yok eğlenceye devam!

Sen tatilde hem huzur hem de eğlence insanısın!

Sen dengeyi sevenlerdensin bu yüzden tatilde hem sakinliği hem de eğlenceyi arıyorsun. Sabahları dingin doğa yürüyüşleri yaparken akşamları keyifli bir yemeği kaçırmazsın. Tatilin hem dinlenmek hem de keşfetmek demek. Ruhunu dinlendirip eğlenmeyi bilenlerdensin!

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