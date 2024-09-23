Sen Tatilde Huzur mu, Eğlence İnsanı mısın?

Tatiller senin için yenilenme ve kendine dönme zamanı. Şehir gürültüsünden uzakta, kitap okuyup gün batımını izlemekten daha güzel ne olabilir ki? Tatil motton adeta “huzur, keyif ve dinginlik” diye bağırıyor. Sakin sabahlara uyanıp ve gününü kalabalıktan uzaklarda bitiriyorsun.