Sen Tatilde Huzur mu, Eğlence İnsanı mısın?
Sen Tatilde Huzur mu, Eğlence İnsanı mısın?
Sonbahara adım atmış olsak da tatil modundan çıkamadık! Peki, sen tatilde nasıl birisin? Sakinliğin tadını çıkaranlardan mı, yoksa eğlencenin peşini bırakmayanlardan mı? Hazırsan başlayalım!
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1. Tatil için en ideal destinasyon sence hangisi?
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2. Tatilde sabah uyandığında ilk ne yaparsın?
3. Hangi tatil aktivitesi sana daha çok hitap eder?
4. Tatil fotoğraflarında seni nasıl görürüz?
5. Peki, tatilde konaklamayı nerede tercih edersin?
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