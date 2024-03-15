Sen Ramazan Sofralarındaki Hangi Karaktersin?

Sen iftar sofralarında anıları ile herkesi güldüren kişisin! Senin olmadığın bir sofra düşünülemez. Herkesin keyfini yerine getiriyorsun ve hem sen hem de çevrendeki kişiler aşırı eğleniyor. Sizin için iftar sofraları bol kahkaha ile geçiyor. Bu yüzden de sizin için ramazan dönemi ayrı keyifli geçiyor. Senin çocukluk anıların, esprilerin o birlik beraberliği bir araya getiriyor!