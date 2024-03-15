Sen Ramazan Sofralarındaki Hangi Karaktersin?
Sen Ramazan Sofralarındaki Hangi Karaktersin?
Sen ramazan sofralarındaki hangi aranan karaktersin? Testi çöz, cevabını söyleleyelim!
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1. Öncelikle sahura kalkıyor musun yoksa yiyip yatıyor musun?
2. Sahurda son yediğin şey ne?
3. Gün içinde oruçluyken yemeklere bakıyor musun?
4. Peki oruçluyken günlük hayatına devam ediyor musun?
5. Tarafını seç bakalım!
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6. Her şeyi yer misin?
7. İftardan kaç dakika önce masaya oturuyorsun?
8. Senin tatlın hangisi?
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