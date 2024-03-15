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Sen Ramazan Sofralarındaki Hangi Karaktersin?

etiket Sen Ramazan Sofralarındaki Hangi Karaktersin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 18:31

Sen ramazan sofralarındaki hangi aranan karaktersin? Testi çöz, cevabını söyleleyelim!

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1. Öncelikle sahura kalkıyor musun yoksa yiyip yatıyor musun?

2. Sahurda son yediğin şey ne?

3. Gün içinde oruçluyken yemeklere bakıyor musun?

4. Peki oruçluyken günlük hayatına devam ediyor musun?

5. Tarafını seç bakalım!

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6. Her şeyi yer misin?

7. İftardan kaç dakika önce masaya oturuyorsun?

8. Senin tatlın hangisi?

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Kendini yemeğe adayan!

Sen o sofraya oturduğun zaman gözün yemeklerden başkasını görmüyor. Gün içerisinde yemeği çok düşünmesen de sen genel olarak hayatında da lezzete çok önem veriyorsun. O yüzden iftar sofrası senin için vazgeçilmez bir şey. Çok konuşmuyorsun, sadece şükrediyor ve o ana odaklanıyorsun. Senin vaktin yemekten sonra çay içerken geliyor!

Derin konular hakkkında konuşan!

Sen sofradaki yemeklerle değil, birlik olmakla ilgileniyorsun. Ramazana, birlik beraberliğe ve aileye odaklanıyorsun. Bu yüzden de sen sofraya oturuyor, konuştukça konuşuyorsun. Çevrendeki herkes de senin bu sohbetlerine bayılıyor. Bu yüzden de iftar sofralarının aranan ismi haline geldin. İnsanları aydınlatıyor, derin düşüncelere sevk ediyorsun!

Eğlencenin adısın!

Sen iftar sofralarında anıları ile herkesi güldüren kişisin! Senin olmadığın bir sofra düşünülemez. Herkesin keyfini yerine getiriyorsun ve hem sen hem de çevrendeki kişiler aşırı eğleniyor. Sizin için iftar sofraları bol kahkaha ile geçiyor. Bu yüzden de sizin için ramazan dönemi ayrı keyifli geçiyor. Senin çocukluk anıların, esprilerin o birlik beraberliği bir araya getiriyor!

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Kendini yemeğe adayan!