Sen Ofisteki Hangi Karaktersin?
Ama bunu kimse açık açık söylemiyor. Biri var ki her sabah kahveyle göz göze gelmeden konuşmuyor. Bir başkası var, sessiz ama her şeyi o hallediyor. Kahkaha atan, krizi soğukkanlılıkla çözen ya da toplantılarda sessizce “sunum kimdeydi ya?” diyen bir tip…
Peki sen hangisisin?
Hadi bakalım, Slack açık, Zoom beklemede, kahve doluysa test başlasın! 👇
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. imdi de yaşını öğrenelim.
3. Ofise girişte ilk dikkat ettiğin şey ne olurdu?
4. Ofiste senin masanda bir bitki var mı?
5. Çalışma masana oturdun. Bilgisayarını açtın. İlk olarak ne yaparsın?
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6. Bir kriz anında sana ne rol düşer?
7. Şimdi dürüst ol: Ofis WhatsApp grubunda yazılanları her zaman okuyorsun mu?
8. Saat 17.55. Mesai bitmek üzere. Sen?
9. Bu ikiliden hangisi seni daha iyi tanımlar?
Ofisin oyuncususun!
Görünmeyen ama her yerde olan o kişisin!
Kafeinle çalışan sistemsin!
Sosyal departmansın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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