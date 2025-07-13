Sen Ofisteki Hangi Karaktersin?

Sen ofisin gerçek starısın ama öyle 'bakın ben geldim' diye bağırarak değil, tatlı tatlı parlayarak. Ortamın enerjisini çok iyi kokluyorsun; nerede konuşman, nerede susman gerektiğini, kimi ne kadar güldürüp ne zaman ciddileşeceğini içgüdüsel olarak biliyorsun. Bir yandan işleri yapıyorsun ama bir yandan ofisin havasını da sen belirliyorsun.

Toplantılarda bir anda sunumu devralıp sahne alman, kahve molasında ofisin stand-upçısına dönüşmen, cuma günleri müziği açıp “hadi biraz da çalışmadan bahsedelim” demen… Bunların hepsi senin doğallığında.

Ama tek derdin komiklik değil. İhtiyaç duyulduğunda işi sırtlayacak potansiyelin var. Yani eğlencesi bol, işi sağlam karakterlerdensin.