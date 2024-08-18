Sen Ne Kadar Tutumlusun?
Sen Ne Kadar Tutumlusun?
Elimizdeki parayı bazen biriktiririz bazen de savururuz. Peki sen birikim yapanlardan mısın yoksa parayı savuranlardan mı?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İstediğin şey için para biriktirebiliyor musun?
4. Arkadaşlarınla beraberken ısmarlar mısın, ısmarlatır mısın?
5. Arkadaşlarınla çok sık dışarı çıkıyor musun?
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6. Alışveriş yapmayı sever misin?
7. Ay sonunu getirebiliyor musun?
8. Para için her şeyi yapar mısın?
9. Pazarlık konusunda nasılsın?
10. Her yaz tatile çıkıyor musun?
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Sen tutumlu olmanın kitabını yazmışsın!
Sen parayı nasıl kullanacağını çok iyi biliyorsun!
Sen paraya acımıyorsun!
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