Sen Ne Kadar Tutumlusun?

Paranın değerini bilen, onu nasıl kullanacağını çok iyi anlayan biri olduğun kesin. Ne para savuran bir tüketim delisi ne de cimri bir tutumlu olmayı seçiyorsun. Senin için para, yaşamın sadece bir parçası ve onu harcamak, senin için karmaşık bir süreç değil. Bu yüzden, mali konularla ilgilenmek, bir rahatlama hissi veriyor. Çünkü sen, paranın nasıl ve ne zaman kullanılacağını çok iyi bilen birisin. Bu, seni mali konularda son derece kolay bir kişi yapıyor. Seninle aynı frekansta olan biri için, bu durum sadece hayranlık verici değil, aynı zamanda son derece çekici.