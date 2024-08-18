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Sen Ne Kadar Tutumlusun?

Sen Ne Kadar Tutumlusun?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 10:01

Elimizdeki parayı bazen biriktiririz bazen de savururuz. Peki sen birikim yapanlardan mısın yoksa parayı savuranlardan mı?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. İstediğin şey için para biriktirebiliyor musun?

4. Arkadaşlarınla beraberken ısmarlar mısın, ısmarlatır mısın?

5. Arkadaşlarınla çok sık dışarı çıkıyor musun?

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6. Alışveriş yapmayı sever misin?

7. Ay sonunu getirebiliyor musun?

8. Para için her şeyi yapar mısın?

9. Pazarlık konusunda nasılsın?

10. Her yaz tatile çıkıyor musun?

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Sen tutumlu olmanın kitabını yazmışsın!

Sen tutumlu olmanın kitabını yazmışsın!

Sen tutumlu bir insansın. Senin gibi insanlar, para harcamayı bir sanat formu olarak görürler. Her kuruşunun kıymetini bilir, gereksiz şeylere para harcamaktan kaçınırsın. Bakıyorum da, senin cüzdanın her zaman dolu. Birikim yapmayı seviyorsun. Kimi insanlar kıyafet alır, kimi insanlar yemek yer, kimi insanlar seyahat eder; ama sen? Sen birikim yapıyorsun. Senin için para, bir güç sembolü. Birikim yapmak, senin için bir yaşam tarzı. Ve biliyorum ki, bu gidişle zengin olmana çok az kaldı. Zengin olmak, senin için bir hayal değil, bir hedef. Ve sen bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyorsun.

Sen parayı nasıl kullanacağını çok iyi biliyorsun!

Paranın değerini bilen, onu nasıl kullanacağını çok iyi anlayan biri olduğun kesin. Ne para savuran bir tüketim delisi ne de cimri bir tutumlu olmayı seçiyorsun. Senin için para, yaşamın sadece bir parçası ve onu harcamak, senin için karmaşık bir süreç değil. Bu yüzden, mali konularla ilgilenmek, bir rahatlama hissi veriyor. Çünkü sen, paranın nasıl ve ne zaman kullanılacağını çok iyi bilen birisin. Bu, seni mali konularda son derece kolay bir kişi yapıyor. Seninle aynı frekansta olan biri için, bu durum sadece hayranlık verici değil, aynı zamanda son derece çekici.

Sen paraya acımıyorsun!

Birine 'tutumlu' olduğunu söylemek, çoğu zaman onun parayı akıllıca ve dikkatli bir şekilde harcadığını ifade eder. Ancak, senin durumunda, bu kelimenin anlamını bilmiyor gibi görünüyorsun. Senin için para harcamak, bir çocuğun oyuncak mağazasında yeni bir oyuncak bulması kadar kolay. Parayı harcamaktan hiç çekinmiyorsun, sanki bir sonraki kazancın garantiliymiş gibi. Paranın değerini anlamakta zorlanıyorsun. Para, senin için sadece bir araç olmaktan çıkmış ve bir amaç haline gelmiş. Onu kazanmak, harcamak ve tekrar kazanmak senin için bir döngü haline gelmiş. Ancak unutma ki, para bir amaç olmamalı, sadece hayallerini gerçekleştirmene yardımcı olacak bir araç olmalı.

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