Sen Ne Kadar İyimsersin?
Sen Ne Kadar İyimsersin?
Bazı insanlar, dünyadaki bütün iyiliği yüklenmiş gibi iyimserlikle dolu bir yaşam sürerler. Peki, sen ne kadar iyimser birisin? Bu test bunu ortaya çıkaracak.
Hazırsan başlayalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Geleceğini düşünmek seni umutsuz hissettiriyor mu?
2. İnsanların ikinci bir şansı hak ettiğine inanıyor musun?
3. Söyle bakalım, bir haftada kaç kez kendin için sevdiğin bir aktiviteyi yaparsın?
4. Kaç tane arkadaşın var?
5. İnsanlarla iletişim kurma becerilerin nasıl?
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6. Kendine güvenini puanla!
7. Kendini nasıl görüyorsun? Mesela sen değerli biri misin?
8. Son olarak, sana en çok ne iyi gelir?
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