Sen Ne Kadar İyimsersin?

Kötümser demek yerine gerçekçi diyelim. Hayatın zorluklarına karşı gerçekçi bir bakış açısına sahipsin. Mutlu sonlara veya ikinci şanslara olan inancın düşük, çünkü yaşadıkların seni bu yönde etkilemiş. Sen de haklısın. Böyle doğmadın, yaşadığın deneyimler seni böyle düşünmeye yönlendirdi ama biraz daha pozitif olmayı denemelisin. Çünkü güzel şeyler de oluyor bu hayatta!