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Sen Ne Kadar İyimsersin?

etiket Sen Ne Kadar İyimsersin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 10:02

Bazı insanlar, dünyadaki bütün iyiliği yüklenmiş gibi iyimserlikle dolu bir yaşam sürerler. Peki, sen ne kadar iyimser birisin? Bu test bunu ortaya çıkaracak.

Hazırsan başlayalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Geleceğini düşünmek seni umutsuz hissettiriyor mu?

2. İnsanların ikinci bir şansı hak ettiğine inanıyor musun?

3. Söyle bakalım, bir haftada kaç kez kendin için sevdiğin bir aktiviteyi yaparsın?

4. Kaç tane arkadaşın var?

5. İnsanlarla iletişim kurma becerilerin nasıl?

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6. Kendine güvenini puanla!

7. Kendini nasıl görüyorsun? Mesela sen değerli biri misin?

8. Son olarak, sana en çok ne iyi gelir?

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Çok iyimser birisin!

Sürekli hayatın güzelliklerini keşfetmeye eğilimlisin. Her zaman olayların olumlu yönlerini görmek istersin. Bu pozitif tutumun, seni daima enerjik ve neşeli kılıyor. Yaşam bazen zorluklarla dolu olsa da, sen hiçbir zaman yüzündeki güzel gülümsemeyi kaybetmiyorsun. Ayrıca, empati yeteneğin oldukça gelişmiş; bu sayede insanların duygularını ve deneyimlerini daha derinlemesine anlayabiliyorsun. Bu dünyanın, senin gibi iyimser ve anlayışlı insanlara her zaman ihtiyacı var.

Olması gerektiği kadar iyimsersin!

Hayatın güzelliklerini olduğu gibi görebilen birisin. Aşırı iyimser veya aşırı kötümser değilsin, tam ortasındasın ve bu da seni gerçekçi kılıyor. Saçma hayallerin peşinden koşan biri değilsin, aynı şekilde her şeyi kara kara düşünen biri de değilsin. Zekisin ve dengeli düşünme yeteneğine sahipsin. Gerçekçi olmak, hayatta dengeyi bulmak için önemlidir ve sen bu dengeyi tutturuyorsun. Harikasın!

Gerçekçi birisin!

Kötümser demek yerine gerçekçi diyelim. Hayatın zorluklarına karşı gerçekçi bir bakış açısına sahipsin. Mutlu sonlara veya ikinci şanslara olan inancın düşük, çünkü yaşadıkların seni bu yönde etkilemiş. Sen de haklısın. Böyle doğmadın, yaşadığın deneyimler seni böyle düşünmeye yönlendirdi ama biraz daha pozitif olmayı denemelisin. Çünkü güzel şeyler de oluyor bu hayatta!

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