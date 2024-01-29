Sen Ne Kadar Huzurlusun?

Sorumluluklar, gelecek endişeleri ve kaygılar seni bir hayli yıpratmış gibi görünüyor, çünkü içsel huzurun şu an %50'lerde. Belki de biraz zamanı kendine ayırmanın ve önce kendi değerini anlamanın vakti gelmiştir. Seni rahatlatan, güvende hissettiğin yerlere, kişilere yönel ve içsel huzurunu yeniden kazanmaya odaklan. Çünkü gerçekten mutlu olmayı hak ediyorsun ve bütün bunları yaptığında daha da huzurlu olacaksın.