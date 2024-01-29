Sen Ne Kadar Huzurlusun?
Sen Ne Kadar Huzurlusun?
Hepimizin yaşamında içsel bir huzur derecesi var. Peki seninki kaç hiç ölçtün mü? Merak ettiysen testi çöz 'huzur derecen' ne kadar, hep birlikte görelim! 👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Moralin bozuk olduğunda ne yaparsın?
2. Peki, bu aralar keyfin nasıl?
3. Mutlu olmak için neye ihtiyacın var?
4. Bugün mutlu ve güzel bir gün müydü?
5. Söyle bakalım, ne kadar sıklıkla hayal kuruyorsun?
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6. Başka insanların ne düşündüğü ne kadar umurunda?
7. Hayata hangi pencereden bakmak isterdin?
8. Son olarak, aşağıdaki görsellerden hangisi sana daha çok huzur verdi?
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