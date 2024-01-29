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Sen Ne Kadar Huzurlusun?

etiket Sen Ne Kadar Huzurlusun?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 12:01

Hepimizin yaşamında içsel bir huzur derecesi var. Peki seninki kaç hiç ölçtün mü? Merak ettiysen testi çöz  'huzur derecen' ne kadar, hep birlikte görelim! 👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Moralin bozuk olduğunda ne yaparsın?

2. Peki, bu aralar keyfin nasıl?

3. Mutlu olmak için neye ihtiyacın var?

4. Bugün mutlu ve güzel bir gün müydü?

5. Söyle bakalım, ne kadar sıklıkla hayal kuruyorsun?

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6. Başka insanların ne düşündüğü ne kadar umurunda?

7. Hayata hangi pencereden bakmak isterdin?

8. Son olarak, aşağıdaki görsellerden hangisi sana daha çok huzur verdi?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

%100 huzurlusun!

Olumsuz durumlara takılmak yerine, her zaman hayattaki güzellikleri ve iyilikleri fark ederek küçük şeylerden mutluluk bulma konusunda kendini alıştırmışsın. Arkadaşların bazen seni çok pozitif bulabilir, adını Pollyana koyarak takılabilirler ancak senin bu olumlu bakış açını koruman harika. Asla vazgeçme, çünkü sen gerçekten içsel huzurunu başarıyla koruyabilmiş özel birisin.

%80 huzurlusun!

Ne yapıyorsan doğru yapıyorsun çünkü hayatın karmaşıklığını ve yoruculuğunu düşündüğümüzde, içsel huzurun oldukça sağlam duruyor. Olaylara çoğunlukla olumlu bir perspektiften yaklaşıyorsun. Kendine hak ettiğin değeri veriyor ve gerektiğinde kafanı dinlemek için alan yaratıyorsun. Bu da dengeli ve sağlıklı bir duruşun olduğunu gösteriyor.

%50 huzurlusun!

Sorumluluklar, gelecek endişeleri ve kaygılar seni bir hayli yıpratmış gibi görünüyor, çünkü içsel huzurun şu an %50'lerde. Belki de biraz zamanı kendine ayırmanın ve önce kendi değerini anlamanın vakti gelmiştir. Seni rahatlatan, güvende hissettiğin yerlere, kişilere yönel ve içsel huzurunu yeniden kazanmaya odaklan. Çünkü gerçekten mutlu olmayı hak ediyorsun ve bütün bunları yaptığında daha da huzurlu olacaksın.

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