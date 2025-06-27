Sen İnternette Hangi Tür Kullanıcısın?

Senin ekran süresi raporun muhtemelen “bu kadar da olmaz” dedirtiyor, çünkü internette içerik izlemeye gerçekten bayılıyorsun. Komik videolardan mini belgesellere, vlog'lardan reels'lere kadar her türden içeriğe hakimsin. Sosyal medya senin için sadece vakit geçirmek değil; aynı zamanda yeni şeyler öğrenmenin, eğlenmenin ve bazen duygulanmanın da bir yolu. Her konu ilgini çekebiliyor çünkü dijital dünyayı adeta bir keşif alanı olarak görüyorsun. İzlediklerin sayesinde hem gündemi takip ediyor hem de kendi iç dünyanı besliyorsun. Video izlemek senin için sadece bir alışkanlık değil, neredeyse bir yaşam tarzı.