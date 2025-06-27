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Sen İnternette Hangi Tür Kullanıcısın?

etiket Sen İnternette Hangi Tür Kullanıcısın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
27.06.2025 - 15:07

Kabul edelim, internet artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Kimimiz sabah gözünü açar açmaz ilk iş olarak story’ere bakıyor, kimimiz de fark etmeden saatlerce ekran başında vakit geçiriyoruz. Peki, hiç düşündün mü; sen nasıl bir kullanıcısın? Bu eğlenceli testle dijital dünyadaki tarzını ortaya çıkartacak!

Hazırsan başlayalım!👇🏻

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Online alışverişle aranın nasıl olduğunu öğrenelim!

4. Arkadaşların senden kendileri için stalk yapmanı ister mi?

5. Hiç stalk yaparken birinin fotoğrafını beğendin mi?

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6. En çok hangi cihazdan internete giriyorsun?

7. İnternette en çok hangi platformu kullanıyorsun?

8. İnternetsiz bir gün hayal et. Nasıl hissettiriyor?

9. İnsanları stalklamak için açtığın fake hesabın var mı? Söz aramızda kalacak :)

10. Son olarak, online oyunlarla aranın nasıl olduğunu öğrenelim! Puanla bakalım!

İçerik üreticisi!

Sen sosyal medyada sadece var olan biri değil, aktif olarak iz bırakan birisin. Fotoğraf çekmeyi, yaratıcı reels hazırlamayı, güzel anları estetik şekilde paylaşmayı gerçekten seviyorsun. Takipçilerinle bağ kurmak senin için bir görev değil, keyifli bir alışkanlık. Beğenilerin, yorumların artınca yüzünde bir tebessüm oluşuyor çünkü bu sanal dünyayı ciddiye alıyor ve emek veriyorsun. İlham veriyorsun, güzellikleri paylaşıyorsun ve bu işte gerçekten yeteneklisin!

Dijital dünyanın meraklı kaşifi!

Senin ekran süresi raporun muhtemelen “bu kadar da olmaz” dedirtiyor, çünkü internette içerik izlemeye gerçekten bayılıyorsun. Komik videolardan mini belgesellere, vlog'lardan reels'lere kadar her türden içeriğe hakimsin. Sosyal medya senin için sadece vakit geçirmek değil; aynı zamanda yeni şeyler öğrenmenin, eğlenmenin ve bazen duygulanmanın da bir yolu. Her konu ilgini çekebiliyor çünkü dijital dünyayı adeta bir keşif alanı olarak görüyorsun. İzlediklerin sayesinde hem gündemi takip ediyor hem de kendi iç dünyanı besliyorsun. Video izlemek senin için sadece bir alışkanlık değil, neredeyse bir yaşam tarzı.

Dengeli kullanıcı!

Sen tam kararında bir internet kullanıcısısın. Sosyal medyada aktifsin ama dozunda. Bazen bir şeyler paylaşırsın, bazen sessizliğe bürünürsün. Ne içerik üretme derdin var, ne de sosyal mecralardan tamamen kopmak gibi bir düşüncen. Gündemi takip edersin, birkaç kişiyle etkileşim kurarsın ama hayatının odağı sosyal medya değil. Bu denge hâli seni özgür kılıyor. Yani dijital dünyada varsın ama onun içinde kaybolmuş değilsin. Gayet yerinde bir tempo yakalamışsın!

Sessiz takipçi!

Senin için sosyal medya bir “paylaşım alanı” olmaktan çok, tanıdıklarınla bağlantıda kalma aracı. Ne story atmadan duramazsın, ne de profilini aylarca boş bırakmak seni rahatsız eder. Paylaşmak gibi bir derdin yok; görmen gerekeni görüp, çıkıyorsun. Kimin ne yaptığını bilmek yeterli geliyor. Sakin, gözlemci, fazla da iddialı olmayan bir internet hayatın var. Bu da aslında bir denge… Kalabalık dijital dünyada sen kendi köşende huzurlu bir kullanıcı olarak takılıyorsun.

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miray soysal
miray soysal
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