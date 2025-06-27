Sen İnternette Hangi Tür Kullanıcısın?
Kabul edelim, internet artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Kimimiz sabah gözünü açar açmaz ilk iş olarak story’ere bakıyor, kimimiz de fark etmeden saatlerce ekran başında vakit geçiriyoruz. Peki, hiç düşündün mü; sen nasıl bir kullanıcısın? Bu eğlenceli testle dijital dünyadaki tarzını ortaya çıkartacak!
Hazırsan başlayalım!👇🏻
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Online alışverişle aranın nasıl olduğunu öğrenelim!
4. Arkadaşların senden kendileri için stalk yapmanı ister mi?
5. Hiç stalk yaparken birinin fotoğrafını beğendin mi?
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6. En çok hangi cihazdan internete giriyorsun?
7. İnternette en çok hangi platformu kullanıyorsun?
8. İnternetsiz bir gün hayal et. Nasıl hissettiriyor?
9. İnsanları stalklamak için açtığın fake hesabın var mı? Söz aramızda kalacak :)
10. Son olarak, online oyunlarla aranın nasıl olduğunu öğrenelim! Puanla bakalım!
İçerik üreticisi!
Dijital dünyanın meraklı kaşifi!
Dengeli kullanıcı!
Sessiz takipçi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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