Muhtemel Aşk Yeni Bölümü Var mı Yok mu? Yeni Bölüm Ne Zaman? 29 Ekim Yayın Akışı

Muhtemel Aşk bu akşam var mı, neden yok? Show TV'nin perşembe akşamları yayınlanan dizisi Muhtemel Aşk'ın 29 Ekim Perşembe günü ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayın akışında değişikliğe gidilirken dizinin 20. bölüm tarihi de belli oldu. Peki, Muhtemel Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 29 Ekim Show TV yayın akışı...