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Muhtemel Aşk Yeni Bölümü Var mı Yok mu? Yeni Bölüm Ne Zaman? 29 Ekim Yayın Akışı

Muhtemel Aşk Yeni Bölümü Var mı Yok mu? Yeni Bölüm Ne Zaman? 29 Ekim Yayın Akışı

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
29.10.2026 - 12:57
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Muhtemel Aşk bu akşam var mı, neden yok? Show TV'nin perşembe akşamları yayınlanan dizisi Muhtemel Aşk'ın 29 Ekim Perşembe günü ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayın akışında değişikliğe gidilirken dizinin 20. bölüm tarihi de belli oldu. Peki, Muhtemel Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 29 Ekim Show TV yayın akışı...

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Muhtemel Aşk bu akşam var mı, neden yok?

Muhtemel Aşk bu akşam var mı, neden yok?

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölüm tarihi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gündeme geldi. Perşembe akşamları yayınlanan dizinin takipçileri, yeni bölümün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini araştırıyor.

29 Ekim Perşembe günü Show TV yayın akışında yapılan değişiklik nedeniyle Muhtemel Aşk dizisinin 20. bölümü yayınlanmayacak. Dizinin yerine Cumhuriyet Bayramı'na özel yayın akışı uygulanacak.

Muhtemel Aşk, 29 Ekim 2026 Perşembe akşamı Show TV ekranlarında yayınlanmayacak.

Dizinin yeni bölümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle değiştirilen yayın akışı kapsamında ertelendi. Show TV'nin saat 20.00 kuşağında Muhtemel Aşk yerine Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi yayınlanacak. Bu nedenle dizinin 20. bölümünü bekleyen izleyiciler, yeni bölüm için bir hafta daha bekleyecek.

Muhtemel Aşk 20. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Muhtemel Aşk 20. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Muhtemel Aşk'ın 20. bölümünün 5 Kasım 2026 Perşembe akşamı yayınlanması bekleniyor.

Dizinin son olarak 19. bölümü, 22 Ekim Perşembe günü izleyiciyle buluştu. Yayın planında yeni bir değişiklik yapılmaması durumunda Muhtemel Aşk, 5 Kasım Perşembe günü yeni bölümüyle Show TV ekranlarına dönecek.

29 Ekim 2026 Perşembe Show TV yayın akışı

29 Ekim 2026 Perşembe Show TV yayın akışı

06:00 Baba

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Bahar

18:25 Show Ana Haber

20:00 Bir Cumhuriyet Şarkısı

22:45 Sahte Kabadayı

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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