Sen İlişkide Hangi Tip Partnersin?

Sen tam bir korumacı partnersin! Partnerinle olan ilişkinde onun güvenliğini ve mutluluğunu her şeyden önce tutuyorsun. Zor zamanlarında yanında olmak, ona destek olmak ve her anında yanında hissettirmek senin için çok önemli. Tartışmalarda sakin ve yapıcı bir yaklaşım sergiler, sorunları birlikte çözmeye çalışırsın. Partnerin için adeta bir sığınak gibisin, onun yanında kendini güvende ve huzurlu hissetmesini sağlıyorsun. Bu özelliklerinle ilişkindeki dengeyi ve huzuru koruyorsun.