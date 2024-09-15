Sen İlişkide Hangi Tip Partnersin?
Sen İlişkide Hangi Tip Partnersin?
Nasıl bir ilişkinin olduğunu diğer testlerimizden öğrenebilirsin ama sana ilişkide hangi tip partner olduğunu bu testimiz sayesinde söyleyeceğiz!
Sorular hemen aşağıda. 👇
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Şimdi söyle bakalım, ilişkinin tuzu biberi olan tartışmalarda nasıl davranıyorsun?
3. Partnerinle planladığınız bir etkinlik son anda iptal oldu. Nasıl tepki verirsin?
4. İkiniz de çoook yoğun bir gün geçirdiniz ve akşam buluşma ayarladınız. Buluşma nasıl geçer?
5. Peki o gün sadece sen yorgun olsan, partnerin sana nasıl destek olurdu?
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