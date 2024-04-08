Sen Hangi Prens Dizisi Karakterisin?

Sen Prens dizide 'Anarkhia' karakterisin. Senin için biraz sinsi desek alınmazsın herhalde. İnsanları doldurmakta üzerine yok. Kendi çıkarların için her şeyi yaparsın. Çünkü sen zaten bunu öğrenmişsin. Kraliçe olmak gibi bir hayalin var bu nedenle de Kraliçeyi koltuğundan etmek için her şeyi yapacaksın. Senin de içinde iyi biri var ama Kraliçe koltuğuna oturana kadar maalesef kötü olmak zorundasın.