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Sen Hangi Prens Dizisi Karakterisin?

Sen Hangi Prens Dizisi Karakterisin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
08.04.2024 - 13:48

Sen hangi Prens karakterisin?

Haydi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım sen bir Prens olsaydın nasıl bir Prens olurdun?

3. Söyle bakalım sen bir Prens olsaydın nasıl bir Prens olurdun?

4. Sence Kral/Kraliçe nasıl seçilmeli?

4. Sence Kral/Kraliçe nasıl seçilmeli?

5. Bir tahtta hakkın varsa oraya geçmek için kan bağın olan insanları öldürür müsün?

5. Bir tahtta hakkın varsa oraya geçmek için kan bağın olan insanları öldürür müsün?
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6. Sen hangi özelliğinde öne çıkıyorsun?

6. Sen hangi özelliğinde öne çıkıyorsun?

7. Seni temsil edecek bir hayvan seçecek olsan bu hangisi olurdu?

8. Son olarak sen ailene sonsuz güveniyor musun?

Prens

Prens

Evet, sen Prens dizisindeki 'Prens' karakterisin. Hafif uçarı hafif kaçarı, biraz umursamaz ama en çok kendini düşünen Prens sensin. Sen tahtın, gücün peşinde değilsin. Sen isteklerinin, zevklerinin ve tutkunun peşindesin. Ne kadar saf görünsen de bir o kadar da uyanıksın. Ya da buna biraz da şans diyebiliriz. Sen bir tahta oturacaksan eminiz ki o taht en iyi mücevherlerle donatılmalı ve gösterişli olmalı.

Thenio

Thenio

Sen Prens dizisindeki 'Thenio' karakterisin. Hırsın bazen gözünü kör edebiliyor ama en önemlisi dışardaki seslere çok fazla kulak asıyorsun. Yani aslında sen bir yöneticiden çok yönetilen konuma geliyorsun. Kolay manipüle olabilir ve kolaylıkla öfkelenebilirsin. Öfkenle yanlış şeyler yapman da maalesef kaçınılmaz olur.

Kalesh

Kalesh

Sen Prens dizisindeki 'Kalesh' karakterisin. Sen, çok bir hakkın olmasa da tahta oturmak isteyen kişisin. Bunun için de elinden gelen her şeyi yaparsın. Acımasızsın. Kardeşmiş, yeğenmiş senin için fark etmez. Karşında kim durursa onu rahatlıkla ezebilirsin. Senin isteklerin maalesef ki hep çıkar uğruna.

Kraliçe Sion

Kraliçe Sion

Sen Prens dizisindeki 'Kraliçe Sion' karakterisin. Evet, senin için hayat oldukça kolay. Yapman gereken tek şey insanların beynini işlemek. Sen parmağını hareket ettirmeden isteklerine kavuşabilecek birisin. Sözlerin insanların canını, yapacaklarından daha fazla acıtır. Sen bir plan kurmuşsan kimsenin ruhu duymadan bu planı gerçekleştirirsin. Senden korkmak gerekir.

Hasharia

Hasharia

Sen Prens dizisindeki 'Hasharia' karakterisin. Sen bir ülkenin geleceği aynı zamanda krallığın beynisin. Sen bir yöneticiden çok daha fazla yöneticisin. Düşünülmeyeni düşünür ve her zaman onlara yol gösterirsin. Demokrasiden yanasın ama seni anlayan kim? Daha krallığa öğreteceğin çok şey var.

Anarkhia

Anarkhia

Sen Prens dizide 'Anarkhia' karakterisin. Senin için biraz sinsi desek alınmazsın herhalde. İnsanları doldurmakta üzerine yok. Kendi çıkarların için her şeyi yaparsın. Çünkü sen zaten bunu öğrenmişsin. Kraliçe olmak gibi bir hayalin var bu nedenle de Kraliçeyi koltuğundan etmek için her şeyi yapacaksın. Senin de içinde iyi biri var ama Kraliçe koltuğuna oturana kadar maalesef kötü olmak zorundasın.

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