Sen Hangi Prens Dizisi Karakterisin?
Sen Hangi Prens Dizisi Karakterisin?
Sen hangi Prens karakterisin?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sen bir Prens olsaydın nasıl bir Prens olurdun?
4. Sence Kral/Kraliçe nasıl seçilmeli?
5. Bir tahtta hakkın varsa oraya geçmek için kan bağın olan insanları öldürür müsün?
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6. Sen hangi özelliğinde öne çıkıyorsun?
7. Seni temsil edecek bir hayvan seçecek olsan bu hangisi olurdu?
8. Son olarak sen ailene sonsuz güveniyor musun?
Prens
Thenio
Kalesh
Kraliçe Sion
Hasharia
Anarkhia
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