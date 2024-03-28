Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Sen Anı Ne Kadar Yaşıyorsun?

etiket Sen Anı Ne Kadar Yaşıyorsun?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 10:01

Anı yaşamak kadar keyif veren bir şey yoktur! Nerede olursan ol, o anı sonuna kadar yaşamanı herkes tavsiye eder. Tavsiyelere uyup anı yaşadığını öğrenmek için sana güzel bir test hazırladık.

Cevap için seni şöyle alalım. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Öncelike şunu soralım: Sık sık dışarı çıkıp eğlenen biri misin?

2. En sevdiğin sanatçı, yaşadığın şehre geliyor diyelim. Konserine gider misin?

3. O gün yapacağın kombin hazır olur mu?

4. Konsere gittin ve her şey yolunda. Ama bir şeyler ters gibi hissediyorsun. Ne olabilir?

5. Konserin en güzel anındayız: Favori şarkı çalıyor! Ne yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Konserden birkaç video ve fotoğrafı sosyal medya hesaplarında görür müyüz?

6. Konserden birkaç video ve fotoğrafı sosyal medya hesaplarında görür müyüz?

7. Güzel geçen bir konser daha bitti! Sonrasında ne yapmayı düşünürsün?

8. Pekala, son soruya geldik! Hiç fotoğraf biriktirdiğin oldu mu?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Anı olabildiğince yoğun yaşıyorsun!

Sen bu dünyaya anda kalmak için gelmişsin resmen! İster konserde ol, ister bir yudum kahve al, ister sadece güneşli bir havada dışarı çık; Sen sadece anı yaşamayı biliyorsun ve bu çok güzel bir şey! Hiçbir şey dikkatini dağıtmıyor ve keyfini kaçırmıyor. Bulunduğun anı bir daha yaşamayacağını bildiğin için o esnada başka bir şey düşünmüyorsun ve bunu ciddi anlamda başarıyorsun!

Sen anda kalanlardansın!

Sen hem sorumluluklarının bilincinde olan hem de anda kalmayı becerebilenlerdensin! Her anı dolu dolu yaşamasını biliyor ve o anın olduğu yerde kalacağının farkında oluyorsun. Bir daha o anı yaşamayacaksın, belki benzerini yaşayacaksın ama hiçbir zaman o anın verdiği tadı alamayacaksın. Sana göre anı yaşamak için önce sorumluluklarını yerine getirmen gerekiyor çünkü dikkatin dağılabilir ve yapman gereken şeyleri düşününce o anın tadını çıkaramayabilirsin. Bu yüzden sorumluluk bilincinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Anı yaşamaya çalışırken dikkatin dağılıyor!

Dikkat dağınıklığı yaşadığını tahmin ediyoruz... Bir bildirim sesi gelsin, hemen dikkatin dağılıyor. Sen her ne kadar anda kalmaya çalışsan da çok fazla uyarıcı olduğu için odaklanamıyorsun ve içinde bulunduğun anı yaşamakta zorluk çekiyorsun. Biraz rahatlamaya çalış ve içinde bulunduğun anın bir daha gelmeyeceğini düşünerek anı yaşamaya çalışabilirsin.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Selver.1994.06

Anı yaşamaya çalışırken dikkatin dağılıyor ! Dikkat dağınıklığı yaşadığını tahmin ediyoruz... Bir bildirim sesi gelsin, hemen dikkatin dağılıyor. Sen her ne ... Devamını Gör

Emel

Sen anda kalanlardansın!