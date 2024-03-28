Sen Anı Ne Kadar Yaşıyorsun?
Sen Anı Ne Kadar Yaşıyorsun?
Anı yaşamak kadar keyif veren bir şey yoktur! Nerede olursan ol, o anı sonuna kadar yaşamanı herkes tavsiye eder. Tavsiyelere uyup anı yaşadığını öğrenmek için sana güzel bir test hazırladık.
Cevap için seni şöyle alalım. 👇
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1. Öncelike şunu soralım: Sık sık dışarı çıkıp eğlenen biri misin?
2. En sevdiğin sanatçı, yaşadığın şehre geliyor diyelim. Konserine gider misin?
3. O gün yapacağın kombin hazır olur mu?
4. Konsere gittin ve her şey yolunda. Ama bir şeyler ters gibi hissediyorsun. Ne olabilir?
5. Konserin en güzel anındayız: Favori şarkı çalıyor! Ne yaparsın?
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6. Konserden birkaç video ve fotoğrafı sosyal medya hesaplarında görür müyüz?
7. Güzel geçen bir konser daha bitti! Sonrasında ne yapmayı düşünürsün?
8. Pekala, son soruya geldik! Hiç fotoğraf biriktirdiğin oldu mu?
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