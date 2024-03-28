Sen Anı Ne Kadar Yaşıyorsun?

Sen bu dünyaya anda kalmak için gelmişsin resmen! İster konserde ol, ister bir yudum kahve al, ister sadece güneşli bir havada dışarı çık; Sen sadece anı yaşamayı biliyorsun ve bu çok güzel bir şey! Hiçbir şey dikkatini dağıtmıyor ve keyfini kaçırmıyor. Bulunduğun anı bir daha yaşamayacağını bildiğin için o esnada başka bir şey düşünmüyorsun ve bunu ciddi anlamda başarıyorsun!