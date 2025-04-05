Selena Gomez Yine Devrede: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler
Selena Gomez Yine Devrede: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler
Geçtiğimiz ay, yeni çıkan klipler açısından oldukça bereketliydi yine. Selena Gomez ve Benny Blanco çifti ortalığı domine etti resmen! Geçtiğimiz ay çıkan kliplere, gelin yakından bakalım.
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1. JENNIE - like JENNIE
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2. JENNIE & Dua Lipa - Handlebars
3. Julia Michaels - GFY
4. AJ Mitchell - Carry On
5. Nathy Peluso- EROTIKA
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6. Selena Gomez, benny blanco - Sunset Blvd
7. Lizzo - Still Bad
8. Sugababes - Jungle
9. Reynmen - Çatma Yarim
10. Frankie Grande - Rhythm Of Love
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11. Hadise - Fırtınam
12. Joy Crookes - I Know You'd Kill
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