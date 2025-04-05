onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Selena Gomez Yine Devrede: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

etiket Selena Gomez Yine Devrede: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
05.04.2025 - 22:13

Geçtiğimiz ay, yeni çıkan klipler açısından oldukça bereketliydi yine. Selena Gomez ve Benny Blanco çifti ortalığı domine etti resmen! Geçtiğimiz ay çıkan kliplere, gelin yakından bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. JENNIE - like JENNIE

2. JENNIE & Dua Lipa - Handlebars

3. Julia Michaels - GFY

4. AJ Mitchell - Carry On

5. Nathy Peluso- EROTIKA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Selena Gomez, benny blanco - Sunset Blvd

7. Lizzo - Still Bad

8. Sugababes - Jungle

9. Reynmen - Çatma Yarim

10. Frankie Grande - Rhythm Of Love

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Hadise - Fırtınam

12. Joy Crookes - I Know You'd Kill

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın