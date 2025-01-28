Şekerle İlgili Bu Bilgilerden Kaçının Doğru Kaçının Yanlış Olduğunu Bulabilecek misin?

Şekerle aramızdaki ilişki biraz karmaşık, kabul edelim. Bazen tatlı krizlerinin kahramanı, bazen de sağlığımıza dikkat ederken göz ucuyla baktığımız o masum görünümlü lezzet. Peki şekerle ilgili doğru bildiklerimiz ne kadar doğru?