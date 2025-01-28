Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Şekerle İlgili Bu Bilgilerden Kaçının Doğru Kaçının Yanlış Olduğunu Bulabilecek misin?

etiket Şekerle İlgili Bu Bilgilerden Kaçının Doğru Kaçının Yanlış Olduğunu Bulabilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
28.01.2025 - 16:01

Şekerle aramızdaki ilişki biraz karmaşık, kabul edelim. Bazen tatlı krizlerinin kahramanı, bazen de sağlığımıza dikkat ederken göz ucuyla baktığımız o masum görünümlü lezzet. Peki şekerle ilgili doğru bildiklerimiz ne kadar doğru?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Beyin sadece glikozdan enerji alır.

1. Beyin sadece glikozdan enerji alır.

2. Şeker tüketmek, çocuklarda hiperaktiviteye yol açar.

3. Şekerin her türlüsü vücutta aynı etkiyi yaratır.

4. Şekersiz ürünler her zaman yapay şekilde üretilir.

4. Şekersiz ürünler her zaman yapay şekilde üretilir.

5. Yoğun şeker tüketimi bağımlılık yapabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Beyaz şeker, esmer şekerden daha zararlıdır.

6. Beyaz şeker, esmer şekerden daha zararlıdır.

7. Meyve şekeri tüketmek, beyaz şeker tüketmek kadar zararlıdır.

7. Meyve şekeri tüketmek, beyaz şeker tüketmek kadar zararlıdır.

8. Şeker, kilo almanın başlıca sebebidir.

9. Vücudunuzun şekere olan bağımlılığını kontrol altına almak imkansızdır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın