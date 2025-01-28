Şekerle İlgili Bu Bilgilerden Kaçının Doğru Kaçının Yanlış Olduğunu Bulabilecek misin?
Şekerle İlgili Bu Bilgilerden Kaçının Doğru Kaçının Yanlış Olduğunu Bulabilecek misin?
Şekerle aramızdaki ilişki biraz karmaşık, kabul edelim. Bazen tatlı krizlerinin kahramanı, bazen de sağlığımıza dikkat ederken göz ucuyla baktığımız o masum görünümlü lezzet. Peki şekerle ilgili doğru bildiklerimiz ne kadar doğru?
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1. Beyin sadece glikozdan enerji alır.
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2. Şeker tüketmek, çocuklarda hiperaktiviteye yol açar.
3. Şekerin her türlüsü vücutta aynı etkiyi yaratır.
4. Şekersiz ürünler her zaman yapay şekilde üretilir.
5. Yoğun şeker tüketimi bağımlılık yapabilir.
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6. Beyaz şeker, esmer şekerden daha zararlıdır.
7. Meyve şekeri tüketmek, beyaz şeker tüketmek kadar zararlıdır.
8. Şeker, kilo almanın başlıca sebebidir.
9. Vücudunuzun şekere olan bağımlılığını kontrol altına almak imkansızdır.
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