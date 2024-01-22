Şehidimizin Ailesine Ev Alan Hasan Can Kaya: "Konuyu Kapatalım, PR'ını Yapmış Gibi Oluruz"
Şehidimizin Ailesine Ev Alan Hasan Can Kaya: "Konuyu Kapatalım, PR'ını Yapmış Gibi Oluruz"
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C2VHGn...
Haluk Levent ile birlikte şehidimiz Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in çadırda yaşayan ailesine ev aldıklarını duyuran Hasan Can Kaya, dün gece Etiler'de bir mekandan çıkarken Muhabir Online tarafından görüntülendi.
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12 Ocak'ta Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe - Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine yapılan hain saldırıda 9 askerimiz şehit olmuştı.
Hayatını kaybeden şehitlerimizden Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin evinin, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkıldığı ortaya çıkmıştı.
AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent, konserinin geliri ve Hasan Can Kaya'nın gösteri hasılatı Müslüm Özdemir'in ailesine ev alacaklarını açıklamıştı.
Haluk Levent daha sonrasında, Hasan Can Kaya ile şehidimizin ailesine ev aldıklarını duyurmuş ve eşyaların Melek Mosso tarafından karşılanacağını açıklamıştı.
Dün gece Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülenen Hasan Can Kaya, muhabirlerin şehidimizin ailesine aldıkları ev hakkında sordukları soruları yanıtlamak istemedi.
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Hasan Can Kaya, insanlık görevlerini yerine getirdiğini söyleyerek "Onların yaptıklarının yanında bizim yaptıklarımız hiç bir şey." dedi.
Kaya, daha sonrasında "Bu konunun PR'ını yapıyor gibi oluruz. Saygı gösterelim ve bu konuyu kapatalım. Acılı bir aile var onları da daha fazla üzmeyelim" dedi.
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