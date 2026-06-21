Seçtiğin Kombinlere Göre Senin Mutluluk Kaynağın Ne?
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Kombin seçimlerin, ruh halinle ilgili ipuçları veriyor olabilir. Renklerle dolu, canlı bir kombin mi tercih edersin yoksa koyu renklerden vazgeçemeyenlerden misin? Bu testte, seçtiğin kombinlere göre seni neyin mutlu ettiğini söylüyoruz. Hazırsan başlayalım. 👇
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1. Sabah aceleyle evden çıkacağın zaman ilk kombin tercihin hangisi olur?
2. Arkadaşlarınla kahve içmeye giderken hangisini tercih edersin?
3. Peki, tatildeyken akşam gezintisinde hangi parçaları tercih edersin?
4. Şık bir davete gideceksin diyelim, aşağıdakilerden hangisini seçersin?
5. Akşam yemeği için hazırlanırken ne tercih edersin?
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6. Sence sonbaharın favori kombini hangisi?
7. İşe giderken nasıl bir kombin yaparsın peki?
8. Konsere gideceğin zaman ne giyersin?
Senin mutluluk kaynağın, özgür olmak!
Senin mutluluk kaynağın, güzel anılar biriktirmek!
Senin mutluluk kaynağın, başarı!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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