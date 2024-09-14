Seçtiğin Hayvana Göre Karakterinin Güçlü Özelliği Ne?
Seçtiğin Hayvana Göre Karakterinin Güçlü Özelliği Ne?
Seçtiğin hayvana göre senin en güçlü özelliğin ne?
Haydi testeee!
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Bir hayvan seçer misin?
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En güçlü özelliğin sosyal yapın!
En güçlü özelliğin liderliğin!
En güçlü özelliğin ön sezilerin!
En güçlü özelliğin duygularını belli etmemen!
En güçlü özelliğin iletişim yeteneğin!
En güçlü özelliğin hafızan!
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