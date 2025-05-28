Seçtiğin Evlere Göre Yakında Evlenecek misin Söylüyoruz!

Evlilik düşünceleri henüz senin dünyanı işgal etmiyor, çünkü kalbin hala kendi ritmini arıyor, ruhun hala kendi özgür yolculuğunu sürdürüyor. Belki de hayatının aşkıyla henüz karşılaşmadın, ya da belki de karşılaştın ama zamanın henüz olgunlaşmadı. İçindeki sorular hala cevapsız, hayallerin hala belirsiz ve bazen yalnızlık bile daha tanıdık, daha rahat geliyor sana. Bazen çevrendeki herkesin hayatının bir sonraki aşamasına geçmiş gibi göründüğü olabilir, ama sen henüz o yolculuğa adım atmaya hazır hissetmiyorsun ve bu tamamen normal. Hayat, herkese aynı anda aynı hediye paketini sunmaz. Senin hikâyen belki biraz daha sabır, biraz daha kendini keşfetme ve biraz daha bekleyiş gerektiriyor. Ve belki de bu bekleyiş, seni çok daha derin, gerçek ve sağlam bir geleceğe hazırlıyor. Belki de bu süreç, senin hayatının en güzel bölümünü yazmana yardımcı olacak. Çünkü herkesin hikayesi farklıdır ve senin hikayen de kendi eşsiz güzelliği ve ritmi ile ilerliyor. Ve unutma, her şeyin bir zamanı var. Senin zamanın da gelecek ve o zaman, tüm bu bekleyişin ne kadar değerli olduğunu anlayacaksın.