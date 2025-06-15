Seçimlerine Göre Kindar Biri misin?
Bazı insanlar affeder, bazılarıysa zamanı gelince intikamını alır… Kimi için kin bir savunma mekanizması, kimisi içinse yakıcı bir yük. Peki sen hangi taraftasın? İçinde tuttuğun şeyler seni zehirliyor mu, yoksa çabucak unutanlardan mısın? Bu testte sadece tek bir soru üzerinden, içindeki kindarlığın boyutlarını analiz ediyoruz. Şıklardan sana uyanları seç, biz de kindarlık seviyeni açıklayalım!
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Aşağıdaki davranışlardan hangileri sana uyuyor? Dürüstçe işaretle!
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
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Affetmeyi Seçen Bir Ruhsun
Ufak Ufak Biriktirenlerdensin
İçindeki Kinle Barış İçindesin
Kinle Yaşayan Bir Ruhsun
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