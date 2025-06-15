Seçimlerine Göre Kindar Biri misin?

Senin için 'affetmek' neredeyse imkânsız. Sana yapılanlar senin için sadece bir anı değil, bir kimlik parçası olmuş. Kinini unutmuyorsun, hatta gerektiğinde onu bir silah gibi kullanıyorsun. Bu durum seni hayatta güçlü gösterse de aslında içten içe yoran bir yük taşıyorsun. Sürekli tetikte olmak, hesap tutmak ve intikam hayalleri kurmak... Bu seni huzurlu değil, yorgun biri yapıyor. Unutma ki affetmek karşındakine değil, kendine verdiğin bir hediyedir. Belki artık bu yükü bırakma zamanı gelmiştir.