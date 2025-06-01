Kendine En Çok Sorduğun Soru ve Cevabı Ne?

Gülüyorsun, sosyalsin, işini yapıyorsun... Ama bazen gecenin ortasında içinden bir ses soruyor: 'Gerçekten mutlu muyum?' Hayatına dışarıdan bakıldığında her şey yolunda gibi durabilir ama senin içinde bir eksiklik var. Belki de yıllardır bir şeyleri tamamlamaya çalışıyorsun ama adını tam koyamıyorsun. Mutluluk senin için geçici anlardan ziyade içten gelen bir bütünlük hali. Ve sen, bu bütünlüğü ararken çevrendeki birçok şeyi sorguluyorsun. Kendine yetmeyi, hayatla barış içinde olmayı ve kalbinin ritmini yakalamayı istiyorsun. Bu da seni diğerlerinden daha derin ve farkındalığı yüksek biri yapıyor. Bu sorunun cevabı karmaşık olsa da net bir yönü var: Mutluluk dışarıda değil, içeride başlıyor. Ve sen bu cevaba zaten çok yaklaşmışsın. Biraz daha kendine yönelirsen, seni neyin gerçekten doyurduğunu fark edebilir ve o sahte mutluluk maskelerini çıkarmaya cesaret edebilirsin.