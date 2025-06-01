Kendine En Çok Sorduğun Soru ve Cevabı Ne?
Bazen gecenin bir yarısı, bazen kalabalığın ortasında içimizden yankılanan bir soru olur. Sürekli dönüp dolaşır, cevabını arar dururuz. Kimimiz 'Neden yetmiyorum?' diye sorgular, kimimiz 'Gerçekten mutlu muyum?' der. O iç ses, hayat boyu bizimle birlikte yürür. Bu testte sana sorular soracağız ama asıl amacımız, senin kendine en çok hangi soruyu sorduğunu keşfetmek. Belki farkında bile olmadan zihninde dönüp duran düşünceyi aydınlığa çıkaracağız. Ve sana o sorunun cevabını da vereceğiz.
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1. Bir sorunla karşılaştığında ilk verdiğin tepki nedir?
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2. En çok ne zaman düşüncelere dalarsın?
3. Başkalarına karşı en büyük zayıflığın ne?
4. Hayatında eksik olduğunu düşündüğün şey nedir?
5. İnsanlarla ilgili en çok ne seni yıpratır?
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6. Birinin seni anlamadığını hissettiğinde...
7. En çok hangi duyguyu bastırmaya çalışırsın?
8. Kendinle baş başa kaldığında aklından geçen ilk şey genelde nedir?
9. Birine duygularını anlatırken...
10. Geçmişin seni nasıl etkiliyor?
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“Neden Yetmiyorum?”
“Gerçekten Mutlu muyum?”
“Neden Hep Böyle Hissediyorum?”
“Hayatım Nereye Gidiyor?”
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