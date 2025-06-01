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Kendine En Çok Sorduğun Soru ve Cevabı Ne?

Kendine En Çok Sorduğun Soru ve Cevabı Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
01.06.2025 - 16:01

Bazen gecenin bir yarısı, bazen kalabalığın ortasında içimizden yankılanan bir soru olur. Sürekli dönüp dolaşır, cevabını arar dururuz. Kimimiz 'Neden yetmiyorum?' diye sorgular, kimimiz 'Gerçekten mutlu muyum?' der. O iç ses, hayat boyu bizimle birlikte yürür. Bu testte sana sorular soracağız ama asıl amacımız, senin kendine en çok hangi soruyu sorduğunu keşfetmek. Belki farkında bile olmadan zihninde dönüp duran düşünceyi aydınlığa çıkaracağız. Ve sana o sorunun cevabını da vereceğiz.

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1. Bir sorunla karşılaştığında ilk verdiğin tepki nedir?

2. En çok ne zaman düşüncelere dalarsın?

3. Başkalarına karşı en büyük zayıflığın ne?

4. Hayatında eksik olduğunu düşündüğün şey nedir?

5. İnsanlarla ilgili en çok ne seni yıpratır?

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6. Birinin seni anlamadığını hissettiğinde...

7. En çok hangi duyguyu bastırmaya çalışırsın?

8. Kendinle baş başa kaldığında aklından geçen ilk şey genelde nedir?

9. Birine duygularını anlatırken...

10. Geçmişin seni nasıl etkiliyor?

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“Neden Yetmiyorum?”

Sen sürekli kendinden daha iyisini bekleyen, iç sesi hiç susmayan birisin. Başarılarının takdir edilmediğini, yaptıklarının yeterli olmadığını sık sık düşünüyorsun. Ne kadar çabalarsan çabala, zihninin bir köşesinde “Daha iyisi mümkün müydü?” sorusu yankılanıyor. Bu, kendine yüklenmenin bir yansıması. Ama aslında yetmemek değil mesele; senin kendine verdiğin değeri görmezden geliştirmen. Hayat seni sürekli sınavlara sokmuş olabilir. Belki de çevrendekiler seni hep karşılaştırmalarla büyüttü. Bu da iç sesinin seni sürekli eleştirmesine yol açtı. Ancak unutma, başkalarının beklentileri senin sınırlarını belirlememeli. Sen çabalayan, düşünen ve büyümek isteyen birisin. Ve bu zaten en büyük yeterlilik göstergesi. “Yetmiyor muyum?” sorusunun cevabı şudur: Sen zaten yeterlisin. Kendi onayını kendi içinde bulduğunda, kimsenin seni takdir etmesine ihtiyacın kalmayacak. Kendine karşı daha şefkatli olmayı öğrenirsen, yıllardır aradığın o iç huzur sana yaklaşacak.

“Gerçekten Mutlu muyum?”

Gülüyorsun, sosyalsin, işini yapıyorsun... Ama bazen gecenin ortasında içinden bir ses soruyor: 'Gerçekten mutlu muyum?' Hayatına dışarıdan bakıldığında her şey yolunda gibi durabilir ama senin içinde bir eksiklik var. Belki de yıllardır bir şeyleri tamamlamaya çalışıyorsun ama adını tam koyamıyorsun. Mutluluk senin için geçici anlardan ziyade içten gelen bir bütünlük hali. Ve sen, bu bütünlüğü ararken çevrendeki birçok şeyi sorguluyorsun. Kendine yetmeyi, hayatla barış içinde olmayı ve kalbinin ritmini yakalamayı istiyorsun. Bu da seni diğerlerinden daha derin ve farkındalığı yüksek biri yapıyor. Bu sorunun cevabı karmaşık olsa da net bir yönü var: Mutluluk dışarıda değil, içeride başlıyor. Ve sen bu cevaba zaten çok yaklaşmışsın. Biraz daha kendine yönelirsen, seni neyin gerçekten doyurduğunu fark edebilir ve o sahte mutluluk maskelerini çıkarmaya cesaret edebilirsin.

“Neden Hep Böyle Hissediyorum?”

Bazen sebepsiz bir kırgınlık, bazen tarif edilemeyen bir huzursuzluk... İçinde sürekli bir ağırlık taşıyorsun ve sebebini tam olarak bilmiyorsun. Dışarıdan güçlü görünsen de duygularınla baş başa kaldığında “Neden hep böyle hissediyorum?” diye soruyorsun kendine. Bu soru, bastırılmış duygularının ve bastıramadığın geçmişin yankısı aslında. Senin duygusal zekân çok yüksek. İnsanların enerjisini fazlasıyla hissediyor ve bu seni zaman zaman yoran bir hale getiriyor. Kendi hislerinle başa çıkarken bir yandan başkalarının yükünü de üstleniyorsun. Belki de yaşadıklarını zamanında yeterince anlamlandıramadığın için şimdi o duygular bir düğüm gibi içini sıkıyor. Cevap ise şurada saklı: Bu senin kusurun değil, duygusal derinliğinin bir yansıması. Hislerini bastırmak yerine anlamaya başladığında, içindeki bu sorunun da sesi kısılacak. Kabul etmek, iyileşmenin ilk adımıdır ve sen o adımı atacak cesarete zaten sahipsin.

“Hayatım Nereye Gidiyor?”

Senin aklın daima bir adım sonrasını düşünüyor. Şimdiki anı yaşarken bile geleceği planlayan bir zihne sahipsin. Bu yüzden, çoğu zaman 'Hayatım nereye gidiyor?' sorusu zihnini kurcalıyor. Bazen hedeflerine odaklanamıyor, bazen de yönsüz hissetmenin yükünü taşıyorsun. Kendi içinde çok fazla düşünceyle baş etmeye çalışıyorsun. Yolların çokluğu, seçeneklerin ağırlığı seni bazen kilitliyor. Ama bu soru, senin vizyon sahibi biri olduğunu da gösteriyor. Geleceği düşünüyor olman, aslında içsel bir sorumluluk ve farkındalık hali. Bu bile seni birçok insandan birkaç adım öne taşıyor. Cevap çok net: Yolun belli, sadece yönünü biraz daha netleştirmen gerekiyor. Belki her şey şu an sisli ama yürüdükçe açılacak. Yolunu arayan biri, zaten kaybolmuş sayılmaz. Sadece biraz daha kendi pusulana güvenmen gerekiyor.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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