Freud'un Kuramına Göre Senin Bağlanma Türün Ne?

Senin bağlanma stilin oldukça karmaşık; bir yandan yakınlık istiyor, diğer yandan korkuyorsun. Freud’un kuramında bu tür çelişkili durumlar “içsel çatışma” olarak tanımlanır. Bağlanmak senin için hem bir ihtiyaç hem de bir tehdit gibi görünüyor. Bu, dezorganize bağlanma stiline işaret ediyor. Çocuklukta yaşanan ani kayıplar, karmaşık aile dinamikleri ya da güvenli bir figürün olmaması bu durumu yaratmış olabilir. Freud’a göre bu tür erken dönem deneyimleri, bireyin içsel güvenliğini zedeler. Hem bastırılmış öfke hem de sevgi arayışı aynı anda yaşanır. Bu da ilişkilerinde kararsızlık, dengesizlik ve ani yön değişimlerine neden olabilir. Bu tarz bağlanma biçimi derin içsel bir farkındalıkla dönüştürülebilir. Geçmişle yüzleşmek, duygularını yargılamadan kabul etmek ve terapi gibi süreçlerle daha sağlıklı bir bağlanma geliştirmek mümkün. En önemli adım ise, duygusal tutarsızlıklarının kaynağını fark etmek ve kendine şefkat göstermeyi öğrenmek.