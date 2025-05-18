Freud'un Kuramına Göre Senin Bağlanma Türün Ne?
İlişkilerde neden bazı duygulara daha fazla takılı kalıyoruz, bazı insanlara karşı neden derin bir çekim veya korku duyuyoruz? Bu durumların kökeni sadece bugünkü davranışlarında değil, bilinçdışında gizli olabilir. Sigmund Freud’un psikanalitik kuramı, çocukluk deneyimlerinin ve bastırılmış duyguların bağlanma stillerimizi nasıl şekillendirdiğini ortaya koyar. Bu testte vereceğin cevaplarla, senin Freud’a göre hangi bağlanma türüne sahip olduğunu analiz ediyoruz.
Hazırsan başlayalım!
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1. Bir ilişkiye başlarken ilk düşündüğün şey ne olur?
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2. Partnerin sana birkaç saat boyunca ulaşamadığında ne hissedersin?
3. İnsanlara kolayca güvenebilir misin?
4. Geçmiş ilişkilerini düşündüğünde ortak bir tema görüyor musun?
5. Ailenden biriyle çatışma yaşadığında nasıl tepki verirsin?
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6. Birine bağlandığında en çok neye ihtiyaç duyarsın?
7. “Terk edilme” fikri senin için ne ifade ediyor?
8. Kendini affetmek konusunda nasılsın?
9. Hayatında en çok bastırdığını düşündüğün duygu hangisi?
10. İlişkide bağımsızlık mı, yakınlık mı daha önemlidir?
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Güvenli Bağlanma
Kaygılı Bağlanma
Kaçıngan Bağlanma
Kararsız/Dezorganize Bağlanma
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