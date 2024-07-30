Seçimlerine Göre Hangi Dünya Mutfağı Sana Göre Değil Ortaya Çıkarıyoruz!
Seçimlerine Göre Hangi Dünya Mutfağı Sana Göre Değil Ortaya Çıkarıyoruz!
Bu testte seçimlerine göre hangi dünya mutfağının sana göre olmadığını ortaya çıkarıyoruz. Hazırsan başlayalım ve damak tadını zorlayacak mutfakları birlikte keşfedelim!
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1. Mutfağında olmazsa olmaz malzemen hangisi?
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2. Yemek yaparken en çok hangi mutfak aletini kullanmayı tercih edersin?
3. Hafta sonu kahvaltısında olmazsa olmazın hangisi?
4. Daha önce hiç denemediğin yemekler yapan bir restorana gitsen ne tür yemekleri denemek istersin?
5. Hangi baharat olmadan yemek yapamazsın?
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6. Hayatını bir tatlı türünü yiyerek geçirecek olsaydın bu hangisi olurdu?
7. En sevdiğin yemek pişirme yöntemi nedir?
8. Yemek yaparken hangi tarifleri tercih edersin?
9. Sana göre yemek yapmanın en keyifli yanı nedir?
10. Bu tatlılardan hangsini daha çok seviyorsun?
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