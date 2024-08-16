Seçimlerine Göre Bu Yaz Gitmen Gereken Lokasyonu Söylüyoruz!
Seçimlerine Göre Bu Yaz Gitmen Gereken Lokasyonu Söylüyoruz!
Bu yaz tatil planını hala yapmadın mı? Merak etme, seçimlerine göre sana en uygun tatil lokasyonunu söylüyoruz! Soruları cevapla ve bu yaz gitmen gereken tatil beldesini keşfet!
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1. Tatil rotanı neye göre belirlersin?
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2. Tatilde nasıl bir havayla karşılaşmak seni mutlu eder?
3. Tatilde alışveriş yapmayı sever misin?
4. Pekii, senin için tatilde dinlenmek mi yoksa keşfetmek mi öncelikli?
5. Tatil sabahlarına nasıl başlamayı seversin?
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