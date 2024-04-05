Seçim Sonuçları Memnuniyet Anketi
Seçim Sonuçları Memnuniyet Anketi
Önce 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi, ardından 2024 yerel seçimleriyle son bir yıl Türkiye için tam anlamıyla seçim yılı oldu. Peki ya siz sonuçlardan memnun musunuz? Cevap için ankete buyrun.👇🏻
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1. Öncelikle seçim sonuçlarından memnun musun?
2. Seçim sonuçları seni şaşırttı mı?
3. Üç büyük ilden hangisi seni en çok şaşırttı?
4. Aşağıdakilerden hangisi seni daha çok şaşırttı?
5. Seçimin sürpriz partisi hangisiydi?
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6. Son olarak 2028 öngörünüz nedir?
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akp nin oyları %20 nin altına düşüp yancılarına kaymadığı müddetçe millet de bir uyanma olmuş diyemeyiz. çamur ittifakı toplamı %47 hatırlatırım
Genel olarak memnunum
Urfa'nın Refah'a geçmesi de büyük sürpriz bana göre.
O benimde dikkati mi çekmedi değil :)