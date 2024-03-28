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Seçil Erzan Davasına BDDK El Attı: Yazışma ve Tape Kayıtları Davanın Seyrini Değiştirir mi?

Seçil Erzan Davasına BDDK El Attı: Yazışma ve Tape Kayıtları Davanın Seyrini Değiştirir mi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.03.2024 - 13:23

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 'yüksek getiri vaadiyle kurulan gizli fon' adıyla bilinen özellikle futbol camiasından ünlü isimlerin dahil olmasıyla ilgi çeken Seçil Erzan davasına el attı. 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yeni yazı gönderildi.

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Kamuoyunda "yüksek getiri vaadiyle kurulan gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında BDDK savcılığa yazı gönderdi.

Kamuoyunda "yüksek getiri vaadiyle kurulan gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında BDDK savcılığa yazı gönderdi.

Ortaya çıkan deliller nedeniyle sanık Seçil Erzan'ın telefonunda bulunan kayıtlara yeni bir inceleme yapılması gerektiği bildirildi.

Dava dosyasına, BDDK tarafından Başsavcılığa gönderilen cevap yazısı eklenirken, yazıda, 'dava aşamasında ortaya çıkan bilgi ve belgeler ile müştekilerin iddia ettikleri suçlamalar kapsamında yeni bir inceleme yapılması' gerekli olduğu belirtildi.

BDDK, yazıda "Seçil Erzan'ın WhatsApp üzerinden, başta banka görevlileriyle yaptığı yazışmalarının ve varsa telefon tape kayıtlarının kurumumuzca yürütülen inceleme açısından oldukça kritik önem taşıyabileceği değerlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

BDDK, yazıda "Seçil Erzan'ın WhatsApp üzerinden, başta banka görevlileriyle yaptığı yazışmalarının ve varsa telefon tape kayıtlarının kurumumuzca yürütülen inceleme açısından oldukça kritik önem taşıyabileceği değerlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

İddianamede, sanık Seçil Erzan, özel bir bankanın Levent şubesinde müdür olarak çalışırken, kişisel güven ilişkisine dayalı yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğu söylemiyle fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılıyor. Gerçekte de böyle bir fonun hiç var olmadığının tespit edildiği de belirtildi.

Sanık Seçil Erzan'ın 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenirken, yeni iddianamede de Erzan hakkında istenen hapis cezası 77 yıldan 252 yıla kadar yükseltildi.

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