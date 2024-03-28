Seçil Erzan Davasına BDDK El Attı: Yazışma ve Tape Kayıtları Davanın Seyrini Değiştirir mi?
Seçil Erzan Davasına BDDK El Attı: Yazışma ve Tape Kayıtları Davanın Seyrini Değiştirir mi?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 'yüksek getiri vaadiyle kurulan gizli fon' adıyla bilinen özellikle futbol camiasından ünlü isimlerin dahil olmasıyla ilgi çeken Seçil Erzan davasına el attı. 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yeni yazı gönderildi.
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Kamuoyunda "yüksek getiri vaadiyle kurulan gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında BDDK savcılığa yazı gönderdi.
BDDK, yazıda "Seçil Erzan'ın WhatsApp üzerinden, başta banka görevlileriyle yaptığı yazışmalarının ve varsa telefon tape kayıtlarının kurumumuzca yürütülen inceleme açısından oldukça kritik önem taşıyabileceği değerlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.
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