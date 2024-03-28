Seçil Erzan Davasına BDDK El Attı: Yazışma ve Tape Kayıtları Davanın Seyrini Değiştirir mi?

İddianamede, sanık Seçil Erzan, özel bir bankanın Levent şubesinde müdür olarak çalışırken, kişisel güven ilişkisine dayalı yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğu söylemiyle fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılıyor. Gerçekte de böyle bir fonun hiç var olmadığının tespit edildiği de belirtildi.

Sanık Seçil Erzan'ın 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenirken, yeni iddianamede de Erzan hakkında istenen hapis cezası 77 yıldan 252 yıla kadar yükseltildi.