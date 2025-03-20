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Saraçhane'ye Nasıl Gidilir? Saraçhane Nerede ve Nereye Bağlı?

Saraçhane'ye Nasıl Gidilir? Saraçhane Nerede ve Nereye Bağlı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.03.2025 - 22:47

Osmanlı İstanbul'unun ilk kurulan semti Saraçhane'nin köklü tarihi 13. yüzyıla kadar uzanır. Yüzyıllardır ayakta kalan bu tarihi bir bölge, günümüzde yedi tepeli şehrin en çok tanınan semtlerinden biridir. Saraçhane, İstanbullular arasında Saraçhanebaşı olarak da bilinir. Peki, Avrupa Yakası'nda yer alan Saraçhane hangi ilçeye bağlı? Saraçhane meydanı nerede ve Saraçhane'ye nasıl gidilir?

İşte Saraçhane ile ilgili merak edilenler...

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Saraçhane Meydanı Nerede?

Saraçhane Meydanı Nerede?

Saraçhane merkezi, Atatürk Bulvarı ile Şehzadebaşı Caddesi'nin kesiştiği noktadır. Saraçhane'nin konumunu 4. yüzyılda şehre su getirmek için inşa edilen Bozdoğan Kemeri'nin çevresi olarak da tarif edilebilir. Saraçhane semti Zeyrek, Aksaray, Şehzadebaşı ve Kıztaşı arasında kalır. 

İstanbul Belediye Sarayı ise Atatürk Bulvarı'nın Şehzadebaşı tarafında kalan kısmında yer alır.

Saraçhane Nereye Bağlı?

Saraçhane Nereye Bağlı?

Saraçhane veya Saraçhanebaşı olarak bilinen İstanbul'un sık sık adından söz ettiren semti, Osmanlı İstanbul'unun ilk kurulan semtidir. Günümüzde ise İstabul'un Fatih ilçesine bağlıdır. 

Saraçhane, aynı zamanda Fatih'in de ilk semti olma özelliğine sahiptir. Bu tarihi semt, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1475 yılında 110 bab dükkan olarak kurulmuştur.

Saraçhane'ye Nasıl Gidilir?

Saraçhane'ye Nasıl Gidilir?

Vapur, metrobüs veya tramvay ile Saraçhane'ye yakın bir konuma ulaşamazsınız. Fakat metro, otobüs veya minibüs ile ulaşım için aktarma yapabilirsiniz. 

Saraçhane'ye ulaşmak için kullanılabilecek en iyi toplu taşıma alternatifleri ise minibüs, dolmuş, otobüs ve metrodur. 

  • Haliç Metro İstasyonu’na ulaşım sağladığınızda araç kullanmadan Saraçhane'ye gidebilirsiniz. Buradan Unkapanı yönünü takip etmelisiniz. Haliç metrosu ile Saraçhane arası 15 ila 20 dakikalık yürüme mesafesindedir.

  • Taksim'den Saraçhane'ye otobüsle gidecekseniz, Unkapanı, Aksaray, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Parkı, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı veya Haşim İşcan Alt geçidi yönüne giden otobüslerden birine binebilirsiniz.

Saraçhane Ne Demektir?

Saraçhane Ne Demektir?

Arapçada 'serrâc' şeklinde yazılan 'saraç' ve Farsça kökenli 'hane' kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş bir kelimedir Saraçhane. 

Saraçhane aslında, at ve koşum takımlarını üretme işiyle meşgul olan esnafının topluca bulunduğu iş yeridir. İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Saraçhane semti, Osmanlı zamanında esnaf bölgesi olduğu için bu adı almıştır.

Saraçhane Meydanı Kaç Kişilik?

Saraçhane meydanının 10 bin metrekarelik bir alan olduğu biliniyor. Bu alana yaklaşık 20.000 kişinin sığabileceği düşünülüyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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