Saraçhane'ye Nasıl Gidilir? Saraçhane Nerede ve Nereye Bağlı?
Saraçhane'ye Nasıl Gidilir? Saraçhane Nerede ve Nereye Bağlı?
Osmanlı İstanbul'unun ilk kurulan semti Saraçhane'nin köklü tarihi 13. yüzyıla kadar uzanır. Yüzyıllardır ayakta kalan bu tarihi bir bölge, günümüzde yedi tepeli şehrin en çok tanınan semtlerinden biridir. Saraçhane, İstanbullular arasında Saraçhanebaşı olarak da bilinir. Peki, Avrupa Yakası'nda yer alan Saraçhane hangi ilçeye bağlı? Saraçhane meydanı nerede ve Saraçhane'ye nasıl gidilir?
İşte Saraçhane ile ilgili merak edilenler...
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Saraçhane Meydanı Nerede?
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Saraçhane Nereye Bağlı?
Saraçhane'ye Nasıl Gidilir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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