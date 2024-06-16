Sanırım Yaşlandık! 10 Kadın Nickelodeon Yıldızının İlk ve Son Kırmızı Halı Hallerini Sizin İçin Derledik
Sanırım Yaşlandık! 10 Kadın Nickelodeon Yıldızının İlk ve Son Kırmızı Halı Hallerini Sizin İçin Derledik
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/morganmurrel...
Yaşlandığınızı hissettirecek 10 Nickelodeon yıldızının ilk ve son kırmızı halı görünüşlerini sizin için derledik!
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1. Keke Palmer
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2. Miranda Cosgrove
3. Victoria Justice
4. Lizzy Greene
5. Ariana Grande
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6. Jamie Lynn Spears
7. Emma Roberts
8. Elizabeth Gillies
9. Ciara Bravo
10. Jennette McCurdy
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