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Sanırım Yaşlandık! 10 Kadın Nickelodeon Yıldızının İlk ve Son Kırmızı Halı Hallerini Sizin İçin Derledik

Sanırım Yaşlandık! 10 Kadın Nickelodeon Yıldızının İlk ve Son Kırmızı Halı Hallerini Sizin İçin Derledik

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 14:16

Yaşlandığınızı hissettirecek 10 Nickelodeon yıldızının ilk ve son kırmızı halı görünüşlerini sizin için derledik!

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/morganmurrel...
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1. Keke Palmer

1. Keke Palmer

2. Miranda Cosgrove

2. Miranda Cosgrove

3. Victoria Justice

3. Victoria Justice

4. Lizzy Greene

4. Lizzy Greene

5. Ariana Grande

5. Ariana Grande
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6. Jamie Lynn Spears

6. Jamie Lynn Spears

7. Emma Roberts

7. Emma Roberts

8. Elizabeth Gillies

8. Elizabeth Gillies

9. Ciara Bravo

9. Ciara Bravo

10. Jennette McCurdy

10. Jennette McCurdy
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