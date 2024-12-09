Sanayi Devriminden Günümüze: Üretim Sektörünün Geçirdiği 13 Evrim
Sanayi Devriminden Günümüze: Üretim Sektörünün Geçirdiği 13 Evrim
Endüstriyel dönüşümün tarih içinde geçirdiği yolculuk, insanlığın ilerlemesi ve teknolojinin gelişmesi açısından oldukça önemli. Geride bırakılan her kilometre taşı, üretim süreçlerindeki radikal değişimlere ışık tutarak toplumsal ve ekonomik yapıları değiştirme gücüne sahip. O halde sanayi devriminden bugünün endüstri 4.0 dönemine gelene kadar hangi aşamalar geride kalmış, yakından bakalım.
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1. Buhar Gücü
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2. Sermaye Birikimi
3. Burjuva Sınıfı
4. Elektriğin Kullanımı
5. Demir Çelik Sanayi
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6. Seri Üretim
7. Otomotiv Sektörü
8. Petrokimya Endüstrisi
9. Bilgisayarlar
10. Küreselleşme
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11. IoT ve Yapay Zeka
12. Otonom Robotlar
13. Endüstri 4.0
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