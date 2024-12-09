Sanayi Devriminden Günümüze: Üretim Sektörünün Geçirdiği 13 Evrim

Bugün her alanda görmeye başladığımız IoT ve Yapay Zeka teknolojileri, endüstriyel alanda öncelikle veri toplamak ve analiz etmek için kullanılmaya başlandı. Bu sayede üreticiler üretim süreçleri, makine performansı ve enerji kullanımı gibi farklı alanlarda daha fazla analiz yaparak sistemlerini güçlendirebildiler. Yapay zeka ise bu verileri işleyerek geleceğe dair öngörülerde bulunmayı sağladı. Bu ikili sistem birlikte kullanılınca verileri daha iyi analiz edilmiş, hassas ve güçlü iş üretim süreçlerinin oluşmasına katkı sağladı.