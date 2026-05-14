Sanal POS Seçerken Çoğu Kişinin Atladığı 5 Kritik Nokta

Sanal pos başvurularında öne çıkan komisyon oranı, toplam maliyetin yalnızca bir parçasıdır. Sözleşmelerde yer alan kurulum ücreti, aylık sabit aidat, işlem başına ek kesinti ve yıllık yenileme bedeli gibi kalemler, başlangıçta göz ardı edildiğinde bütçeyi beklenmedik biçimde zorlayabilir.

Bunun yanı sıra bazı sağlayıcılar, belirli bir işlem hacminin altında kalındığında ceza niteliğinde ek ücret uygulayabilir. Sözleşme süresinin uzunluğu ve erken fesih koşulları da dikkat gerektiren başlıca maddeler arasındadır; uzun dönemli taahhütler, daha iyi bir alternatif bulunduğunda geçiş esnekliğini kısıtlar.

Sözleşmeyi imzalamadan önce şu soruları sormak faydalı olacaktır: Aylık minimum işlem şartı var mı? İade ve iptal işlemlerinde ayrıca ücret alınıyor mu? Entegrasyon veya teknik destek için ek fatura kesilebilir mi? Tüm bu kalemleri tek tek netleştirmek, ilerleyen dönemde sürpriz faturalarla karşılaşma riskini önemli ölçüde azaltır. Şeffaf bir maliyet tablosu oluşturmak, farklı sağlayıcıları gerçek anlamda karşılaştırmanın da temel koşuludur.