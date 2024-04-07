Sana “Nerede O Eski Ramazanlar!” Dedirten Şeyi Tahmin Ediyoruz!
Sana “Nerede O Eski Ramazanlar!” Dedirten Şeyi Tahmin Ediyoruz!
Seni o eski Ramazanlara götürecek lezzet hangisi?
Öğrenmek için haydi teste.
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1. Başlayalım. Eski ramazanlardan bir eğlence seç bakalım.
2. Sahura nasıl uyanıyorsun?
3. Tok tutması için sahurda yediğin özel bir yiyeceğin var mı?
4. Ramazan ayında en çok tükettiğin içecek hangisi?
5. Eski Ramazanlardan hangisini daha iyi hatırlıyorsun?
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6. Orucunu neyle açmayı seviyorsun?
7. Son olarak Ramazan'a dair en çok özlediğin şey ne oluyor genelde?
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