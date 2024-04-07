Sana “Nerede O Eski Ramazanlar!” Dedirten Şeyi Tahmin Ediyoruz!

Malzemeler

1 demet kıyılmış ıspanak yaprağı

200 gram İçim labne

250 ml un

1 paket kabartma tozu

200 ml süt

3 yumurta

200 ml ayçiçek yağı

Tuz

Hazırlanışı

Şeker ve yumurtayı köpürene kadar çırpın. Ayçiçek yağı, un ve kıyılmış ıspanağı da ilave edip karıştırın. Kabartma tozunu da ekleyip tepsiye alın. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 20 dakika pişirin. Krema için derin bir tencereye süt, şeker, un, yumurta ve labneyi ekleyip katılaşana kadar karıştırın. Kremayı fırından çıkan kekin üstüne sürün ve buzdolabında 45 dakika dinlendirin.