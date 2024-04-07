Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Sana “Nerede O Eski Ramazanlar!” Dedirten Şeyi Tahmin Ediyoruz!

etiket Sana “Nerede O Eski Ramazanlar!” Dedirten Şeyi Tahmin Ediyoruz!

godot
godot - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 20:31

Seni o eski Ramazanlara götürecek lezzet hangisi?

Öğrenmek için haydi teste.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Başlayalım. Eski ramazanlardan bir eğlence seç bakalım.

2. Sahura nasıl uyanıyorsun?

3. Tok tutması için sahurda yediğin özel bir yiyeceğin var mı?

4. Ramazan ayında en çok tükettiğin içecek hangisi?

5. Eski Ramazanlardan hangisini daha iyi hatırlıyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Orucunu neyle açmayı seviyorsun?

6. Orucunu neyle açmayı seviyorsun?

7. Son olarak Ramazan'a dair en çok özlediğin şey ne oluyor genelde?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Eski Ramazanlardaki gibi bir Labneli Sigara Böreği

Eski Ramazanlardaki gibi bir Labneli Sigara Böreği

Malzemeler

5 standart boy yufka

300 gram İçim labne

Yarım demet kıyılmış maydanoz

Kızartma yağı

Hazırlanışı

Yufkaları tam ortadan ikiye kestikten sonra her parçayı 4 eşit parçaya bölün..Bir adet yufkadan 12 eşit parça çıkıyor. Kestiğimiz parçaların kenarlarına labne ve kıyılmış maydanoz ile hazırladığınız harcı koyup sıkı bir şekilde sarın. Uç kısmını bir kaseye koyduğunuz suya batırıp çıkarın. Tüm yufkalara aynı işlemi uyguladıktan sonra derin bir tavada önceden ısıtılmış kızartma yağına atın ve kızardıktan sonra tavadan alın.

Eski Ramazanlardaki gibi bir Labneli Sakızlı Muhallebi

Eski Ramazanlardaki gibi bir Labneli Sakızlı Muhallebi

Malzemeler

2 yumurta

1 paket vanilya 

200 ml un 

1 litre süt 

200 ml şeker 

200 gram İçim labne 

2 damla sakızı

Üstünü kapatacak kadar meyveli sos

Hazırlanışı

Damla sakızı, vanilya, süt, yumurta, un ve şekeri tencereye alıp karıştırarak pişirin. Muhallebi kıvamına geldiğinde labneyi ekleyin. Kaynayana kadar çırparak pişirin. Kaynayınca ocağı kapatıp dinlemeye alın. Soğuyunca servis edebilirsiniz.

Eski Ramazanlardaki gibi bir Labneli Ispanaklı Kek

Eski Ramazanlardaki gibi bir Labneli Ispanaklı Kek

Malzemeler

1 demet kıyılmış ıspanak yaprağı

200 gram İçim labne

250 ml un

1 paket kabartma tozu

200 ml süt

3 yumurta

200 ml ayçiçek yağı

Tuz

Hazırlanışı

Şeker ve yumurtayı köpürene kadar çırpın. Ayçiçek yağı, un ve kıyılmış ıspanağı da ilave edip karıştırın. Kabartma tozunu da ekleyip tepsiye alın. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 20 dakika pişirin. Krema için derin bir tencereye süt, şeker, un, yumurta ve labneyi ekleyip katılaşana kadar karıştırın. Kremayı fırından çıkan kekin üstüne sürün ve buzdolabında 45 dakika dinlendirin.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın