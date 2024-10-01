Sana İyi Gelecek Bir Villa Aktivitesi Söylüyoruz!
Sana İyi Gelecek Bir Villa Aktivitesi Söylüyoruz!
Yazın villada kalıyorsan yapabileceğin birçok aktivite var. Bunlar arasında sana en uygun olan hangisi merak ediyorsan haydi teste!
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1. Tatilde daha çok nasıl ortamları seviyorsun?
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2. En sevdiğin içecek ne onu da öğrenelim mi?
3. Senin hayatını hangi kelime anlatıyor?
4. Hangi müzik türü senin favorin?
5. Arkadaşlarınla toplandığınızda seni nerede buluruz?
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