Sana Hayatta İlham Veren Şey Ne?
Sana Hayatta İlham Veren Şey Ne?
Herkesin ilham kaynağı farklı olabilir. Bu test, hangi faktörlerin senin için en önemli olduğunu ortaya çıkaracak ve seni en çok motive eden unsurları keşfetmemize yardımcı olacak.
Hazırsan hemen teste geçelim👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Bir grup içerisinde sen bu tiplerden hangisisin?
2. Seni gerçekten etkileyen görseli seç!
3. Şimdi de seni çocukluğuna götüren görseli seçmeni istiyoruz!
4. Peki, ne kadar enerjik bir insansın?
5. Ne kadar aktifsin, hiç spor yapıyor musun?
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6. Bu gife bakmak seni huzurlu hissettirdi mi?
7. Kendine meydan okur musun?
8. Son olarak, hangi renk seni daha iyi hissettiriyor?
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