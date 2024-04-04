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Sana Hayatta İlham Veren Şey Ne?

etiket Sana Hayatta İlham Veren Şey Ne?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 12:01

Herkesin ilham kaynağı farklı olabilir. Bu test, hangi faktörlerin senin için en önemli olduğunu ortaya çıkaracak ve seni en çok motive eden unsurları keşfetmemize yardımcı olacak. 

Hazırsan hemen teste geçelim👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Bir grup içerisinde sen bu tiplerden hangisisin?

2. Seni gerçekten etkileyen görseli seç!

3. Şimdi de seni çocukluğuna götüren görseli seçmeni istiyoruz!

4. Peki, ne kadar enerjik bir insansın?

5. Ne kadar aktifsin, hiç spor yapıyor musun?

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6. Bu gife bakmak seni huzurlu hissettirdi mi?

7. Kendine meydan okur musun?

8. Son olarak, hangi renk seni daha iyi hissettiriyor?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Doğa!

Doğanın güzellikleri, denizler ve ormanlar senin için gerçek bir ilham kaynağı. Denizin kıyısında yaptığın bir yürüyüşte, o kuvvetli dalgaların sesini dinlediğinde, içinde bir huzur hissediyorsun .Ormanın içinde, kuş sesleri arasında yemek yediğinde, sanki doğanın bir parçası oluyorsun. Tabiatın o engin ve sakin güzelliği seni her zaman etkiliyor. Bu anlar, yaşamın gerçekten değerli olduğunu hatırlatıyor ve içine yeni ve taze bir enerji veriyor.

Sanat!

Sanat gerçekten ruhun gıdasıdır. Müzik, tablo, dans ya da şiir; hepsi senin için büyük bir ilham kaynağı! Güzel bir müzik parçasını dinlerken, duygularının derinliklerine iniyorsun adeta. Estetik bir tabloyu incelediğinde, renklerin  büyüsüne kapılıyorsun. Sevdiğin kitabın satırlarında kaybolmak ise, başka bir dünyaya açılan kapı gibi geliyor sana. Tüm bu yaratıcı çalışmalar, ruhunu besliyor ve seni motive ediyor.

Spor!

Spor senin için gerçekten büyük bir ilham kaynağı! Çünkü sporun getirdiği disiplin, dayanıklılık ve kararlılık duygusu, hayatının diğer alanlarına da olumlu bir şekilde yansıyor. Her antrenman, bir sonraki adımı atman için sana cesaret veriyor. Kendi potansiyelini maksimum seviyeye çıkarma yolunda ilerlemek, seni her zaman heyecanlandırıyor ve ilham veriyor.

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