Samsunspor Thorsten Fink'ten Ayrıldı, Beşiktaş'ın Eski Hocası Valerien Ismael ile Görüştüğü Öne Sürüldü

Samsunspor, Alman teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayırdı. Gazeteci Reşat Can Özbudak'a göre kulüp yönetimi, Beşiktaş'ı daha önce çalıştıran Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile görüştü. Samsunspor yabancı teknik direktöre öncelik verirken Trabzonspor'un eski hocası Nenad Bjelica da değerlendirilen isimler arasında. Nihai karar yönetim kurulu toplantısında verilecek.