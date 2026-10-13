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Samsunspor Thorsten Fink'ten Ayrıldı, Beşiktaş'ın Eski Hocası Valerien Ismael ile Görüştüğü Öne Sürüldü

Samsunspor Thorsten Fink'ten Ayrıldı, Beşiktaş'ın Eski Hocası Valerien Ismael ile Görüştüğü Öne Sürüldü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.10.2026 - 20:32
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Samsunspor, Alman teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayırdı. Gazeteci Reşat Can Özbudak'a göre kulüp yönetimi, Beşiktaş'ı daha önce çalıştıran Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile görüştü. Samsunspor yabancı teknik direktöre öncelik verirken Trabzonspor'un eski hocası Nenad Bjelica da değerlendirilen isimler arasında. Nihai karar yönetim kurulu toplantısında verilecek.

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Samsunspor Thorsten Fink ile yolları ayırdı.

Samsunspor Thorsten Fink ile yolları ayırdı.

Samsunspor Alman teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayırdı ve yeni teknik direktör arayışını hızlandırdı.

Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın aktardığına göre Samsunspor yönetimi, daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile görüştü. Başka adaylar da değerlendiriliyor.

Nihai karar yönetim kurulunda verilecek.

Nihai karar yönetim kurulunda verilecek.

Samsunspor yabancı teknik direktöre öncelik veriyor. Trabzonspor'un eski hocası Nenad Bjelica da değerlendirilen isimler arasında. Kulübün yönetim kurulu toplantısında nihai karar verilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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