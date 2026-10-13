Samsunspor Thorsten Fink'ten Ayrıldı, Beşiktaş'ın Eski Hocası Valerien Ismael ile Görüştüğü Öne Sürüldü
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Samsunspor, Alman teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayırdı. Gazeteci Reşat Can Özbudak'a göre kulüp yönetimi, Beşiktaş'ı daha önce çalıştıran Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile görüştü. Samsunspor yabancı teknik direktöre öncelik verirken Trabzonspor'un eski hocası Nenad Bjelica da değerlendirilen isimler arasında. Nihai karar yönetim kurulu toplantısında verilecek.
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Samsunspor Thorsten Fink ile yolları ayırdı.
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Nihai karar yönetim kurulunda verilecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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