Şamil Tayyar, Yeni Anayasa Hazırlığındaki Partisi AKP'yi Eleştirdi
AKP’li Şamil Tayyar, zaman zaman parti çizgisinin dışına çıkan çıkışlarıyla dikkat çekiyor. 19 Mart sonrası söylemleriyle özellikle parti tabanında farklı tepkiler almıştı. Son olarak anayasa çalışmalarıyla ilgili partisinin yaklaşımını eleştirdi. Tayyar, 'geçim' diyerek 'anayasa ve yolsuzluktan önce buna önem verilmeli' dedi.
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Şamil Tayyar, zaman zaman dikkat çeken çıkışlarda bulunuyor.
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Tayyar'ın bugünkü gündeminde anayasa vardı.
Anayasa ve yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili uyardı.
"Önce geçim"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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