Şamil Tayyar, Yeni Anayasa Hazırlığındaki Partisi AKP'yi Eleştirdi

AKP'li gazeteci Şamil Tayyar, 19 Mart'tan bu yana hükümet adına önemli konularda tabana ve partisine uyarılarda bulunuyor. 'Hakkaniyet' gözettiğini söyleyen Tayyar, yapılan operasyonlarla ilgili zaman zaman rahatsızlığını da dile getiriyor. Yine Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili dediği 'muhalif bir kişi olsa bugün kanalından alınırdı' sözleri de dikkat çekmişti.