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Şamil Tayyar, Yeni Anayasa Hazırlığındaki Partisi AKP'yi Eleştirdi

Şamil Tayyar, Yeni Anayasa Hazırlığındaki Partisi AKP'yi Eleştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.06.2025 - 23:08

AKP’li Şamil Tayyar, zaman zaman parti çizgisinin dışına çıkan çıkışlarıyla dikkat çekiyor. 19 Mart sonrası söylemleriyle özellikle parti tabanında farklı tepkiler almıştı. Son olarak anayasa çalışmalarıyla ilgili partisinin yaklaşımını eleştirdi. Tayyar, 'geçim' diyerek 'anayasa ve yolsuzluktan önce buna önem verilmeli' dedi.

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Şamil Tayyar, zaman zaman dikkat çeken çıkışlarda bulunuyor.

Şamil Tayyar, zaman zaman dikkat çeken çıkışlarda bulunuyor.

AKP'li gazeteci Şamil Tayyar, 19 Mart'tan bu yana hükümet adına önemli konularda tabana ve partisine uyarılarda bulunuyor. 'Hakkaniyet' gözettiğini söyleyen Tayyar, yapılan operasyonlarla ilgili zaman zaman rahatsızlığını da dile getiriyor. Yine Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili dediği 'muhalif bir kişi olsa bugün kanalından alınırdı' sözleri de dikkat çekmişti.

Tayyar'ın bugünkü gündeminde anayasa vardı.

Tayyar'ın bugünkü gündeminde anayasa vardı.

Türk-İŞ'in açlık sınırı açıklamasını değerlendiren Tayyar, 'Türk-İş’in Mayıs raporuna göre, açlık sınırı 25 bin 92 lira.

Asgari ücretin üzerinde, derin yoksulluk yaşanıyor.

Toplum yoksullaştıkça sisteme sadakat azalır, aidiyet duygusu zayıflar.

Hele seçmen davranışını kökten etkiler.' dedi.

Anayasa ve yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili uyardı.

Anayasa ve yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili uyardı.

Şamil Tayyar, açıklamasının devamında, 'Haliyle, ekmek derdine düşmüş kitleler için sorunlarını öncelemeyen her girişim fantastik kalır, kesesine odaklanır.

Aktüel gündem konuları yeni Anayasa, yolsuzluk soruşturmaları gibi hadiselere ilgisi de bu bağlamda sınırlı olur.

İktidar, diğer alanlardaki gelişmelerin beklentilere uygun siyasi sonuçlar üretmesini istiyorsa, öncelikli olarak hayatı pahalılaştırıp zorlaştıran sebepleri bertaraf etmelidir.' dedi.

"Önce geçim"

"Önce geçim"

Şamil Tayyar açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

'Rakip dağılsa bile parçalardan haneye seken az olur.

Nitekim, ‘hiçbiri’ seçeneği, hâlâ tüm partileri sollamış vaziyette.

Evet.

Sade, anlaşılır, özgürlükçü, çağın ruhuna uygun yeni Anayasa da olmalı, yolsuzlukların üzerine de gidilmeli.

Ama önce geçim.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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