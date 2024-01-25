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Şamil Tayyar'dan Yöneticisi Olduğu Ak Parti'ye Emekli Zammı Tepkisi

Şamil Tayyar'dan Yöneticisi Olduğu Ak Parti'ye Emekli Zammı Tepkisi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.01.2024 - 17:18

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili ve MKYK üyesi gazeteci Şamil Tayyar, son günlerde ekonomideki eleştirileriyle öne çıkarken, emekli maaşlarına yapılan zamlara da tepki gösterdi.

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Tayyar, emekli maaşlarına yapılan zammın bir kerede değil de birkaç kerede açıklanmasına yönelik eleştiride bulundu.

Tayyar, emekli maaşlarına yapılan zammın bir kerede değil de birkaç kerede açıklanmasına yönelik eleştiride bulundu.

Emeklilere yapılan maaş zamları önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yüzde 5 ek zam olarak açıklanırken, sonrasında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasıyla zam oranı yüzde 49,25'e çıkmıştı.

Emeklilere yapılan maaş zamları önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yüzde 5 ek zam olarak açıklanırken, sonrasında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasıyla zam oranı yüzde 49,25'e çıkmıştı.

Tayyar da emeklilere yapılan zamların bir kerede açıklanmamasına tepki gösterdi.

Partisini eleştiren Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından, "Uzunca süredir bir tuhaflık görüyorum. Çok geriye gitmeyeceğim. Daha yakın tarihte sadece çalışmayan emekliler için 5 bin lira ikramiye kararı alındı" ifadelerini kullandığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Partisini eleştiren Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından, "Uzunca süredir bir tuhaflık görüyorum. Çok geriye gitmeyeceğim. Daha yakın tarihte sadece çalışmayan emekliler için 5 bin lira ikramiye kararı alındı" ifadelerini kullandığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
twitter.com

Uzunca süredir bir tuhaflık görüyorum.

Çok geriye gitmeyeceğim.

Daha yakın tarihte sadece çalışmayan emekliler için 5 bin lira ikramiye kararı alındı.

Tepkiler üzerine çalışan emekliler de kapsama dahil edildi.

Son olarak SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yüzde 42.6 zam yapıldı.

Bu oran, tepkiler artınca yüzde 49.25’e yükseltildi.

Hatadan dönülmüş olsa da beklenen siyasi ve sosyal fayda sağlanamıyor.

Arada yenen politik dayak da cabası.

Eskiden bu gel-git vakalar çok istisnai durumdu.

Ya toplumla bağ zayıfladı tepkilerle farkına varılıyor.

Ya hükümet içinde koordinasyon problemi var.

Ya Cumhurbaşkanımıza giden bilgilendirme kanalı tıkalı.

Ya da hepsi.

Zira, bir ay sonrasını öngöremeyen politik tutum kabul edilemez. AK Parti de bu değil.

Şöyle şiddetlice titreyip kendine gelme vakti.

Bu zikzaklar kalıcı hale gelmeden…

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