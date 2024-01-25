Şamil Tayyar'dan Yöneticisi Olduğu Ak Parti'ye Emekli Zammı Tepkisi
Şamil Tayyar'dan Yöneticisi Olduğu Ak Parti'ye Emekli Zammı Tepkisi
Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili ve MKYK üyesi gazeteci Şamil Tayyar, son günlerde ekonomideki eleştirileriyle öne çıkarken, emekli maaşlarına yapılan zamlara da tepki gösterdi.
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Tayyar, emekli maaşlarına yapılan zammın bir kerede değil de birkaç kerede açıklanmasına yönelik eleştiride bulundu.
Emeklilere yapılan maaş zamları önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yüzde 5 ek zam olarak açıklanırken, sonrasında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasıyla zam oranı yüzde 49,25'e çıkmıştı.
Partisini eleştiren Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından, "Uzunca süredir bir tuhaflık görüyorum. Çok geriye gitmeyeceğim. Daha yakın tarihte sadece çalışmayan emekliler için 5 bin lira ikramiye kararı alındı" ifadelerini kullandığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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