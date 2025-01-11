Şakir Paşa Ailesi Bugün (12 Ocak Pazar) Yok mu, Neden Yok? Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölüm Ne Zaman?

Füreya Koral, 2 Haziran 1910 yılında Mehmet Emin Koral ve Şakir Paşa'nın kızı Hakkiye Hanım'ın kızları olarak dünyaya geldi. Büyükada'da dünyaya gelen Koral, 1947 yılında İsviçre'de seramik sanatını öğrenmeye başladı ve daha sonra Paris'te iki yıl kadar farklı atölyelerde çalıştı. Şakir Paşa Ailesi'nin bir üyesi olan Füreya Hanım, ilk Türk profesyonel kadın seramik sanatçısı oldu.

Füreya Hanım, ülkemizdeki ilk seramik atölyelerinden birini açmış ve seramiği mimaride kullanarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın yeğeni olan Koral, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. 1945 yılında verem teşhisi konulan Füreya Koral, yaşamı boyunca pek çok başarıya imza atarak ülkemizi gururlandırdı. 25 Ağustos 1997 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Füreya Koral'ın hiç çocuğu olmadı. Seramik sanatından vazgeçmesini isteyen ikinci eşi Kılıç Ali ile olan 19 yıllık evliliğini sonlandırdı. Koral, yeğenini evlat edindi. Ve bu sayede torunu Serra Şenol Boyvat dünyaya geldi.