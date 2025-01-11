Şakir Paşa Ailesi Bugün (12 Ocak Pazar) Yok mu, Neden Yok? Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölüm Ne Zaman?
Şakir Paşa Ailesi Bugün (12 Ocak Pazar) Yok mu, Neden Yok? Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölüm Ne Zaman?
NOW TV ekranlarının kısa zamanda beğeni toplayan iddialı yapımı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın çekildiği köşk 26 Aralık'ta çıkan yangında kül oldu. Yangın nedeniyle bir süredir çekimlerine ara verilen dizi, şimdilerde seyirciyi heyecanlandıracak bir özel bölümle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Büyükada'da çekimleri yapılan özel bölümde Şakir Paşa'nın torununun torunu Sera Şenol Boyvat da rol alıyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi özel bölüm bu akşam neden yok, ne zaman yayınalanacak? Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü ne zaman?
İşte, detaylar...
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Şakir Paşa Ailesi Bu Akşam (12 Ocak'ta) Var mı, Yok mu?
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Şakir Paşa Ailesi Bugün Neden Yok?
İşte, 12 Ocak NOW TV Yayın Akışı
Peki, Şakir Paşa Ailesi Özel Bölüm Ne Zaman?
Şakir Paşa Ailesi Özel Bölümde Neler Olacak?
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Füreya Koral Kimdir?
İşte, Şakir Paşa Ailesi Özel Bölüm Fragmanı I “Ailemizin bir hatıratı olsun istiyorum…”
Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölüm Ne Zaman?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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