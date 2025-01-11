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Şakir Paşa Ailesi Bugün (12 Ocak Pazar) Yok mu, Neden Yok? Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölüm Ne Zaman?

Şakir Paşa Ailesi Bugün (12 Ocak Pazar) Yok mu, Neden Yok? Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kanal D yayın akışı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.01.2025 - 01:06

NOW TV ekranlarının kısa zamanda beğeni toplayan iddialı yapımı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın çekildiği köşk 26 Aralık'ta çıkan yangında kül oldu. Yangın nedeniyle bir süredir çekimlerine ara verilen dizi, şimdilerde seyirciyi heyecanlandıracak bir özel bölümle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Büyükada'da çekimleri yapılan özel bölümde Şakir Paşa'nın torununun torunu Sera Şenol Boyvat da rol alıyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi özel bölüm bu akşam neden yok, ne zaman yayınalanacak? Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü ne zaman? 

İşte, detaylar...

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Şakir Paşa Ailesi Bu Akşam (12 Ocak'ta) Var mı, Yok mu?

Şakir Paşa Ailesi Bu Akşam (12 Ocak'ta) Var mı, Yok mu?

Bildiğini gibi geçtiğimiz haftalarda dizinin çekimlerinin gerçekleştiği İstanbul'un Kartal semtinde bulunan platoda yangın çıkmıştı. Çekimlerin gerçekleştiği Şakir Paşa Köşkü tamamen küle dönüşürken 50 milyon TL'lik zarar meydana geldiği de ortaya çıkmıştı. Bu yüzden dizinin heyecanla beklenen yeni bölümü yeni set inşa edilene kadar ertelenmişti. 

Ancak 12 Ocak'ta yayınlanacağı iddia edilen Şakir Paşa Ailesi dizisinin özel bölümü de bu gece ekrana gelmeyecek.

Şakir Paşa Ailesi Bugün Neden Yok?

Şakir Paşa Ailesi Bugün Neden Yok?

Oda TV'nin haberine göre, dizinin 12 Ocak Pazar günü bir sürpriz bir özel bölüm ile seyirci karşısına çıkacağı duyurulmuştu. Büyükada’nın tarihi mekanlarından biri olan Splendid Palace Hotel’de çekilen özel bölümün yayın tarihine ilişkin resmi açıklama ise NOW TV'den gelmemişti. Özel bölüm bu hafta yayın akışında yer almadı.

İşte, 12 Ocak NOW TV Yayın Akışı

İşte, 12 Ocak NOW TV Yayın Akışı

  • 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu - Canlı

  • 11.15 Ekonomi Arası - Yeni Bölüm

  • 11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi - Canlı

  • 13.00 Kızıl Goncalar - ALT YAZILI

  • 16.30 Hudutsuz Sevda

  • 19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu - Canlı

  • 20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar - ALT YAZILI

  • 23.30 Kızıl Goncalar - ALT YAZILI

  • 02.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar - ALT YAZILI

  • 04.30 Bay Yanlış - ALT YAZILI

  • 05.45 Şahane Hayatım - ALT YAZILI

Peki, Şakir Paşa Ailesi Özel Bölüm Ne Zaman?

Peki, Şakir Paşa Ailesi Özel Bölüm Ne Zaman?

Med Yapım imzalı iddialı dizinin özel bölümünün yayın tarihi belli oldu. Şakir Paşa Ailesi'nin özel bölümü 19 Ocak Pazar akşamı NOW TV'de yayınlanacak.

Şakir Paşa Ailesi Özel Bölümde Neler Olacak?

Şakir Paşa Ailesi Özel Bölümde Neler Olacak?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin 19 Ocak'ta yayınlanacak olan özel bölümünde Füreya Koral'ın torunu Serra Şenol Boyvat rol alacak. 

Füreya Koral'ın dizide rol alacak olan gerçek torunu Serra Şenol Boyvat ise Hakkiye Koral, Şakir Paşa, İsmet Hanım ve diğer aile büyükleriyle tanışacak. Boyvat, dizi karakterlerinin dilinden Şakir Paşa Ailesi'nin tarihini dinleyecek. İddialara göre, özel bölümde yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın dönüşünden önceki hikayesi anlatılacak. Bu heyecanla beklenen bölümde ise Cevat ve Anie dışındaki tüm karakterler rol alacak.

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Füreya Koral Kimdir?

Füreya Koral Kimdir?

Füreya Koral, 2 Haziran 1910 yılında Mehmet Emin Koral ve Şakir Paşa'nın kızı Hakkiye Hanım'ın kızları olarak dünyaya geldi. Büyükada'da dünyaya gelen Koral, 1947 yılında İsviçre'de seramik sanatını öğrenmeye başladı ve daha sonra Paris'te iki yıl kadar farklı atölyelerde çalıştı. Şakir Paşa Ailesi'nin bir üyesi olan Füreya Hanım, ilk Türk profesyonel kadın seramik sanatçısı oldu. 

Füreya Hanım, ülkemizdeki ilk seramik atölyelerinden birini açmış ve seramiği mimaride kullanarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın yeğeni olan Koral,  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. 1945 yılında verem teşhisi konulan Füreya Koral, yaşamı boyunca pek çok başarıya imza atarak ülkemizi gururlandırdı. 25 Ağustos 1997 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti. 

Füreya Koral'ın hiç çocuğu olmadı. Seramik sanatından vazgeçmesini isteyen ikinci eşi Kılıç Ali ile olan 19 yıllık evliliğini sonlandırdı. Koral, yeğenini evlat edindi. Ve bu sayede torunu Serra Şenol Boyvat dünyaya geldi.

İşte, Şakir Paşa Ailesi Özel Bölüm Fragmanı I “Ailemizin bir hatıratı olsun istiyorum…”

Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölüm Ne Zaman?

Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölüm Ne Zaman?

NOW TV ekranlarının 4. bölümü de heyecanla beklenen dizisi için geri sayım başladı. Bir süre önce yeni çekim platosunun tamamlandığını duyuran çekim ekibinden sevindiren haber geldi. Dizinin yeni bölümünün 26 Ocak ya da 2 Şubat'ta seyirci ile buluşmasının beklendiği kulislerde konuşulmaya başlandı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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