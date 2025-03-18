Sakinliğin ve Huzurun Yeni Adresi Gracie Abrams ile Tanışın
Sakinliğin ve Huzurun Yeni Adresi Gracie Abrams ile Tanışın
Eğer duygularınızı yumuşacık melodilerle sarmalayacak, kalbinize dokunurken huzur verecek bir sanatçı arıyorsanız Gracie Abrams ile tanışma vaktiniz geldi! Genç yaşına rağmen derin sözleri ve samimi vokalleriyle dinleyicilerini büyüleyen Gracie, indie-pop dünyasının en sakin köşesinde size sıcak bir yer ayırıyor. Hem duygusal hem de eğlenceli bir müzik yolculuğuna hazır olun!
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21
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