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Sakinliğin ve Huzurun Yeni Adresi Gracie Abrams ile Tanışın

etiket Sakinliğin ve Huzurun Yeni Adresi Gracie Abrams ile Tanışın

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 22:33

Eğer duygularınızı yumuşacık melodilerle sarmalayacak, kalbinize dokunurken huzur verecek bir sanatçı arıyorsanız Gracie Abrams ile tanışma vaktiniz geldi! Genç yaşına rağmen derin sözleri ve samimi vokalleriyle dinleyicilerini büyüleyen Gracie, indie-pop dünyasının en sakin köşesinde size sıcak bir yer ayırıyor. Hem duygusal hem de eğlenceli bir müzik yolculuğuna hazır olun!

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I miss you, I’m sorry

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Friend

Block me out

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Rockland

Difficult

Mess It Up

Stay

Minor

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Unsteady

Amelie

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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