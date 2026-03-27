Sakın Bunları Yapmayın! Kombin Yaparken Düşülen En Yaygın 10 Yanlış

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
27.03.2026 - 12:01

Kombin yapmak düşündüğümüzden çok daha karışık bir mesele... Dolabımızın kapağını açtığımızda bir süre neler var neler yok bakarak düşünmek herkesin yaşadığı bir dram. Fakat en büyük dramlardan biri eldeki kıyafetleri iyi bir şekilde kullanamamak! 

Kombin yaparken yapılan yanlışlara gelin birlikte bakalım!

1. Trendleri aynı anda kullanmaya çalışmak.

Trendleri takip etmek önemli, evet. Fakat tüm trendleri aynı anda kullanmaya çalışmak bir karmaşaya neden olabilir! Moda dergisinden fırlamış gibi görünebilirsiniz. Bir anda hem neon renkler hem oversize kesim hem de metalik detaylar kullanmanız günlük yaşamda sizi fazlaca yorabilir. 

Trendleri deneyebilirsiniz. Ama her birinin kendine özgü duruşları olduğunu unutmayın! Ayrı bir şekilde kombinleyerek daha tatlı bir görünüm elde edebilirsiniz.

2. Moda diye stilinize uymayan parçaları kullanmak.

Moda olan her parça size yakışmayabilir. Bunun için vücut tipinizi, boyunuzu ve enerjinizi tam olarak bilmelisiniz. Giydiğiniz anda sizi rahatsız edebilir... Kendinizi iyi hissetmediğiniz bir kıyafeti giymek zorunda değilsiniz. Stil dediğimiz şeyin beraberinde özgüveni getirmesi gerektiğini unutmayın! 

Moda kurallarına göre yaşamaktansa aynaya baktığınızda kendinizi beğeneceğiniz şekilde hareket etmelisiniz.

3. Beden ölçülerini yanlış seçmek.

Kıyafet harika bile olsa bedeni uygun değilse etkileyici olmaz... Çok dar gelen kıyafetler sizin hareketinizi kısıtlar, bol olanlar ise vücut formunuzu kapatır. Bu yüzden doğru kesimi bulmalısınız! Burada beden etiketi yerine üzerinizdeki duruşlara odaklanmanız gerekir. Çünkü her markanın kalıbı farkı olur. 

Üzerinize tam oturan kıyafetlerle daha düzenli ve şık görünebilirsiniz!

4. Ayakkabının kombinin güzelliğini engellemesine izin vermek.

Kombini tamamladınız, sıra ayakkabı seçiminde... Buradaki seçim bir anda tüm görünümü bozabilir. Ayakkabının kombinin temel taşlarından biri olduğunu bilmelisiniz! Şık bir görünümün altına spor ayakkabı giydiğiniz zaman birden kombin gündelik hale gelebilir. Bu yüzden nasıl bir görünüm elde etmek istediğinizi bilerek ayakkabı seçmelisiniz. 

Ayakkabı kombini tamamlayan bir parçadır!

5. Aksesuarda aşırıya kaçmak.

Kombini tamamlayan bir diğer şey aksesuardır! Fakat fazlası dikkat dağıtabilir. Aşırı büyük küpeler, kolyeler ya da bileklikler aynı anda kullanıldığında kombinin görünmesi engellenebilir. Bu yüzden minimal dokunuşlarla şık etkiler oluşturmaya çalışabilirsiniz. Buradaki amacın kombini tamamlanması! 

Aşırılık şıklığı değil, karmaşayı beraberinde getirebilir!

6. Renk uyumundan kaçmak.

Renklerin enerjiyi yansıttığını biliyor musunuz? Bu yüzden kullanırken dikkatli olmak gerekir. Eğer uyumsuz renkler birlikte kullanılacaksa bunun gelişigüzel yapılmaması lazım! Tabi ki renk uyumlarını bilmek zorunda değilsiniz. Fakat dengeli bir bir görünümü sağlamalısınız. Bu noktada nötr renkler kurtarıcı olabilir. Tek bir canlı renk ile kombininizi ayrı bir boyuta taşıyabilirsiniz!

Cesur olmak çok güzel bir şey. Ama aynı zamanda bilinçli bir şekilde hareket edilmesi gerekir!

7. Marka logolarıyla kaplı olmak.

Büyük marka logoları stil sahibi olunduğunu göstermez. Stil dediğimiz markalarının gösterilmesi değil, kişiliğin yansıtılmasıdır! Bu yüzden sessiz lüks anlayışını tercih etmelisiniz. Markalarla konuşmak yerine uyum ve dengeyle konuşmalısınız... 

Şıklığın fısıldadığını unutmayın!

8. Mevsime dikkat etmemek.

Şık olmak uğruna üşümek ya da terlemek iyi bir fikir mi? Mevsime uygun giyerek hem konforlu hem de sağlıklı bir seçim yapmış olursunuz! Yazın ağır kumuşlar rahatsız olmanıza neden olur. Kışın ince kumaşlar ise kombinin işlevsiz olmasına neden olur. 

Stilin gerçek hayatla uyumlu bir şekilde ilerlemesi gerekir!

9. Ortamla uyumsuz bir kombin seçmek.

Her kıyafet her yerde giyilemez. Spor bir tarz ile toplantıya gitmek garip olur değil mi? Ya da şık giyimle günlük ortamlarda bulunmak hoş olmayabilir. Bu yüzden gideceğiniz ortamın nasıl olduğunu bilmeniz gerekir. Yine stilinize göre ortama en uygun kombininizi yapabilirsiniz! 

Doğru yerde doğru bir şekilde görünmek önemlidir.

10. Rahat ve güzel hissetmediğiniz kombini zorla giymek.

En önemli maddeye geldik... Bir kombin ne kadar güzel olursa olsun eğer içinde rahat hissetmiyorsanız bu sizin özgüveninizi zedeler. Rahatsızlık hissi nedeniyle dikkatiniz dağılır. Stilin en önemli kriterlerinden biri rahatlıktır.

En önemli maddeye geldik... Bir kombin ne kadar güzel olursa olsun eğer içinde rahat hissetmiyorsanız bu sizin özgüveninizi zedeler. Rahatsızlık hissi nedeniyle dikkatiniz dağılır. Stilin en önemli kriterlerinden biri rahatlıktır.

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
