Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn’i Darbetmişti: Gözaltına Alındığı Açıklandı
Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn’i Darbetmişti: Gözaltına Alındığı Açıklandı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor’un Başkanı Gökhan İn’in, H.C.Ş. isimli kişi tarafından darbedildiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. İstanbul’da yakalanan H.C.Ş.’nin gözaltına alındığı açıklandı.
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Sakaryaspor’un Başkanı Gökhan İn, alacak verecek meselesi nedeniyle darbedilmişti.
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Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan açıklamada görüntülerdeki kişinin İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı.
“Bazı sosyal medya hesaplarında, 20.09.2024 tarihinde yer alan "Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in darp edildiği" yönündeki içeriklere yönelik yapılan çalışmalarda; Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'i tehdit edip darp eden şahsın, H.C.Ş. olduğu tespit edilmiş, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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