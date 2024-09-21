Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn’i Darbetmişti: Gözaltına Alındığı Açıklandı

Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn’i Darbetmişti: Gözaltına Alındığı Açıklandı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.09.2024 - 11:48

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor’un Başkanı Gökhan İn’in, H.C.Ş. isimli kişi tarafından darbedildiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. İstanbul’da yakalanan H.C.Ş.’nin gözaltına alındığı açıklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sakaryaspor’un Başkanı Gökhan İn, alacak verecek meselesi nedeniyle darbedilmişti.

Sakaryaspor’un Başkanı Gökhan İn, alacak verecek meselesi nedeniyle darbedilmişti.

Görüntüler 👇

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan açıklamada görüntülerdeki kişinin İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan açıklamada görüntülerdeki kişinin İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı.

“Bazı sosyal medya hesaplarında, 20.09.2024 tarihinde yer alan "Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in darp edildiği" yönündeki içeriklere yönelik yapılan çalışmalarda; Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'i tehdit edip darp eden şahsın, H.C.Ş. olduğu tespit edilmiş, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

“Bazı sosyal medya hesaplarında, 20.09.2024 tarihinde yer alan "Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in darp edildiği" yönündeki içeriklere yönelik yapılan çalışmalarda; Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'i tehdit edip darp eden şahsın, H.C.Ş. olduğu tespit edilmiş, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın