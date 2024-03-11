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Sahura Hem Leziz Hem Doyurucu Bir Atıştırmalık Arayanlara: Chili Labneli Muska Böreği Tarifi Veriyoruz!

etiket Sahura Hem Leziz Hem Doyurucu Bir Atıştırmalık Arayanlara: Chili Labneli Muska Böreği Tarifi Veriyoruz!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 21:34

Ramazan ayında sahur sofralarınıza hızlıca bir şeyler hazırlamak isteyenlere bir önerimiz var! 

Chili Labneli Muska Böreği tarifi, hem çok pratik hem doyurucu hem de kolay hazırlanıyor. Sahura yetişme telaşında bile rahatlıkla yapabileceğiniz tarifin detaylarına bakalım!

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İçim Chili Labneli Muska Böreği Tarifi

İçim Chili Labneli Muska Böreği Tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket İçim Chili Labne 

  • 4 adet yufka 

  • Yarım su bardağı sıvı yağ 

  • 2 çorba kaşığı un 

  • 1 tatlı kaşığı sirke 

Hazırlanışı:

1. Sıvı yağı, unu ve sirkeyi karıştırarak yağlı karışım hazırlayın. Yufkaları yağlı karışımla ıslatın. 

2. Her şeridin ucuna 2 tatlı kaşığı zeytinli kekikli labne koyun, muska şeklinde katlayın. 

3. Börekleri isteğe bağlı olarak yağda veya fırında 200 derecede 15 dakika pişirin.

4. Pişirme süresince yayılan muhteşem koku, nefis lezzetin habercisi olacak!

Sıcacık böreklerinizle afiyetle keyif yapın!

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