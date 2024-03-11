Sahura Hem Leziz Hem Doyurucu Bir Atıştırmalık Arayanlara: Chili Labneli Muska Böreği Tarifi Veriyoruz!

Ramazan ayında sahur sofralarınıza hızlıca bir şeyler hazırlamak isteyenlere bir önerimiz var!

Chili Labneli Muska Böreği tarifi, hem çok pratik hem doyurucu hem de kolay hazırlanıyor. Sahura yetişme telaşında bile rahatlıkla yapabileceğiniz tarifin detaylarına bakalım!