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Sahur İçin Kahvaltılık Bir Şeyler İsteyenler İçin: Labneli Zeytinli Kekikli Simit Sandviç Tarifi!

etiket Sahur İçin Kahvaltılık Bir Şeyler İsteyenler İçin: Labneli Zeytinli Kekikli Simit Sandviç Tarifi!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 23:01

Sahur sofralarının vazgeçilmezi olacak, pratik ama bir o kadar da lezzetli bir tarifle karşınızdayız! Labnenin kremamsı dokusu, zeytinin tuzlu lezzeti ve mis gibi kekik kokusuyla tamamlanan bu sandviç, hem hazırlaması kolay hem de doyurucu bir sahur alternatifi sunuyor. Şimdi, sahur sofralarınızı şenlendirecek bu enfes simit sandviç tarifine birlikte göz atalım!

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Malzemeler:

  • 1 adet simit

  • İçim Zeytinli Kekikli Labne

  • 1 adet domates

  • 1 adet salatalık

  • Marul, roka gibi yeşillikler

Hazırlanışı:

1-Simidi bir bıçak yardımıyla enlemesine ortadan ikiye bölün. 

2-Üzerine enfes İçim Zeytinli Kekikli Labne' den sürün.

3- İçim Zeytinli Kekikli Labne'nin üzerine domates dilimlerini, yeşillikleri koyarak diğer yarım simitle üstünü kapatın.

4- Enfes simit sandviçiniz hazır. Afiyet olsun!

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