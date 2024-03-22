Sahur İçin Kahvaltılık Bir Şeyler İsteyenler İçin: Labneli Zeytinli Kekikli Simit Sandviç Tarifi!

Sahur sofralarının vazgeçilmezi olacak, pratik ama bir o kadar da lezzetli bir tarifle karşınızdayız! Labnenin kremamsı dokusu, zeytinin tuzlu lezzeti ve mis gibi kekik kokusuyla tamamlanan bu sandviç, hem hazırlaması kolay hem de doyurucu bir sahur alternatifi sunuyor. Şimdi, sahur sofralarınızı şenlendirecek bu enfes simit sandviç tarifine birlikte göz atalım!