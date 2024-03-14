Sahur İçin Hem Göze Hem Mideye Hitap Eden Baharatlı Labneli Hindi Fümeli Sandviç Tarifi Veriyoruz!

Sahur sofraları için özel bir lezzet arayışındaysanız, işte size mükemmel bir tarif! Baget ekmeği arasında yer alan ızgara sebzeler ve leziz labne ile birleşen hindi füme, sahur sofralarınıza ayrı bir keyif getirecek. Hazırlaması kolay, sunumu şık olan bu sandviç ile, Ramazana lezzet dolu bir başlangıç için okumaya devam edin!