Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Sahur İçin Hem Göze Hem Mideye Hitap Eden Baharatlı Labneli Hindi Fümeli Sandviç Tarifi Veriyoruz!

etiket Sahur İçin Hem Göze Hem Mideye Hitap Eden Baharatlı Labneli Hindi Fümeli Sandviç Tarifi Veriyoruz!

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 20:01

Sahur sofraları için özel bir lezzet arayışındaysanız, işte size mükemmel bir tarif! Baget ekmeği arasında yer alan ızgara sebzeler ve leziz labne ile birleşen hindi füme, sahur sofralarınıza ayrı bir keyif getirecek. Hazırlaması kolay, sunumu şık olan bu sandviç ile, Ramazana lezzet dolu bir başlangıç için okumaya devam edin!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kajun Baharatlı Labneli Hindi Fümeli Sandviç Nasıl Yapılır ?

Kajun Baharatlı Labneli Hindi Fümeli Sandviç Nasıl Yapılır ?

Malzemeler (1 adet yarım baget için):

  • 1/2 adet Fransız baget ekmeği

  • 1 paket İçim Kajun Baharatlı Labne 180 g

  • 1 adet kabak

  • 1 adet kırmızı kapya biber

  • 1 tutam rakula

  • 4 dilim hindi füme

  • 1 kaşık sızma zeytinyağı

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tutam tuz

Hazırlanışı: 

1. Kabakları halka halka doğrayın.

2. Kapya biberleri kesin ve temizleyin.

3. Bir kaba karabiber, tuz ve sızma zeytinyağını alarak hepsini karıştırın.

4. Doğradığınız sebzeleri bu karışım ile marine edin.

5. Önceden ısıtılmış ızgara izli bir döküm tavada sebzeleri ızgara edin.

6. Baget ekmeğini ortadan ikiye bölün.

7. İçerisinde enfes İçim Kajun Baharatlı Labne'yi sürün.

8. Üzerine sırasıyla ızgara sebzeleri, rakula ve hindi fümeyi dizin.

9. Servis edin. 

Afiyet olsun !

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?