Sahip Oldukları Görme Yetenekleriyle Sizi Dumura Uğratacak Hayvanlar
Dünyaya insan gözleriyle bakıyoruz ama bazı hayvanların görme yetenekleri bizim çok ötemizde. Bazı türler renkleri farklı algılıyor, bazıları ise hızla akan görüntüleri yakalayabiliyor. Doğanın her canlıya özel bir bakış açısı verdiği oldukça açık. Bu konuda öne çıkan hayvanlar şaşırtıcı detaylar taşıyor. Üstelik her birinin görme sistemi farklı bir ihtiyaca göre evrimleşmiş durumda.
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Özellikle kartallar, şahinler ve doğanlar avlarını çok uzak mesafelerden fark edebiliyor.
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Renkleri en farklı algılayan canlılardan biri de mantis karidesleri.
Sinekleri de unutmamak lazım.
Hayvanlarda görme yeteneğinin sınırları nerede başlıyor?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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