Sahip Oldukları Görme Yetenekleriyle Sizi Dumura Uğratacak Hayvanlar

Bu kuşlar için görme yeteneği hayatta kalmakla doğrudan bağlantılı. Onlar için en küçük hareket, yüzlerce metre öteden bile fark edilmesi gereken bir detay olabilir. İşte bu yüzden evrim onlara müthiş bir avantaj sağlamış. Kartalların ve şahinlerin göz yapıları vücutlarına göre oldukça büyük. Bu büyüklük, gözlerinde daha fazla ışık ve detay algılayabilen özel hücreler barındırmalarını sağlıyor.

Bu kuşların görüş keskinliği insanlardan üç ila beş kat daha güçlü. Yani bir kartalın gözünden bakıyor olsaydık, dünyayı sanki sürekli dürbünle izliyormuş gibi görürdük. Avlanırken kullandıkları yüksek çözünürlük sayesinde kamuflaj yapmış bir sincabı bile rahatlıkla fark edebiliyorlar.